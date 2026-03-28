Головна Транспорт У метро Києва пояснили деталь, яку не всі помічають на табло

Дата публікації: 28 березня 2026 07:32
Кияни поспішають додому на метро. Фото: Новини.LIVE

Щодня столичний метрополітен доставляє на роботу тисячі киян та гостей міста. Три його лінії з'єднують спальні райони із центром міста та головними пам'ятками. Роботу метро щодня забезпечують сотні співробітників, які роблять все для того, щоб пасажири всюди встигли вчасно.

Про те, чому на цифровому табло відраховується час після відправлення потягів, а не навпаки, розповідає Новини.LIVE з посиланням на kyivmetrogram в соцмережі Threads.

Цифрове табло у метро

Одна з пасажирок поцікавилась, чому на цифровому табло на платформах рахується час після відправлення потягів. Вона зауважила, що в рази зручніше було б, якби вказувалась кількість хвилин до прибуття потягів і можна було підлаштувати та скоригувати свої плани.

В Київському метрополітені пояснили, що цифри на табло в метро — це інтервальний годинник для машиністів електропоїздів. Вони мають суворо притримуватися графіка і ці табло дозволяють їм зорієнтуватися, де варто скоротити затримки, а де збільшити інтервали.

Там нагадали, що у будні дні у пікові години потяги курсують кожні 2:45 – 3:30 хв, а в інший час — близько 5-6 хвилин. На вихідних цей інтервал збільшено до 6-7 хвилин.

Представники метро пояснили, що у суботу та неділю потяги курсують рідше через менший пасажиропотік, порівняно із будніми днями. Зокрема, з понеділка по п'ятницю потяги доставляють на добу приблизно 700 тисяч людей, а у вихідні — близько 400 тисяч пасажирів.

Раніше ми розповідали, кого з пасажирів можуть не пустити у столичну підземку у березні. Зокрема, не можна із собою брати тварин, великогабаритні речі, а також пожежонебезпечні, вибухонебезпечні, отруйні, наркотичні та їдкі речовини.

Також писали про одну з найгарніших станцій метрополітену в Європі — "Золоті ворота" в Києві. Завдяки своїм унікальним панно з історичними постатями та величезним бронзовим люстрам вона неодноразово потрапляла у рейтинг авторитетних видань світу — BootsnAll, The Daily Telegraph та The Guardian.

Київ транспорт метрополітен станції метро
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

