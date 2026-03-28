В метро Киева объяснили деталь, которую не все замечают на табло

В метро Киева объяснили деталь, которую не все замечают на табло

Дата публикации 28 марта 2026 07:32
В метро Киева объяснили деталь, которую не все замечают на табло
Киевляне спешат домой на метро. Фото: Новини.LIVE

Ежедневно столичный метрополитен доставляет на работу тысячи киевлян и гостей города. Три его линии соединяют спальные районы с центром города и главными достопримечательностями. Работу метро ежедневно обеспечивают сотни сотрудников, которые делают все для того, чтобы пассажиры везде успели вовремя.

О том, почему на цифровом табло отсчитывается время после отправления поездов, а не наоборот, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на kyivmetrogram в соцсети Threads.

Цифровое табло в метро

Одна из пассажирок поинтересовалась, почему на цифровом табло на платформах считается время после отправления поездов. Она отметила, что в разы удобнее было бы, если бы указывалось количество минут до прибытия поездов и можно было подстроить и скорректировать свои планы.

В Киевском метрополитене объяснили, что цифры на табло в метро — это интервальные часы для машинистов электропоездов. Они должны строго придерживаться графика и эти табло позволяют им сориентироваться, где стоит сократить задержки, а где увеличить интервалы.

Там напомнили, что в будние дни в пиковые часы поезда курсируют каждые 2:45 — 3:30 мин, а в остальное время — около 5— 6 минут. На выходных этот интервал увеличен до 6 —7 минут.

Представители метро объяснили, что в субботу и воскресенье поезда курсируют реже из-за меньшего пассажиропотока по сравнению с будними днями. В частности, с понедельника по пятницу поезда доставляют в сутки примерно 700 тысяч человек, а в выходные — около 400 тысяч пассажиров.

Ранее мы рассказывали, кого из пассажиров могут не пустить в столичную подземку в марте. В частности, нельзя с собой брать животных, крупногабаритные вещи, а также пожароопасные, взрывоопасные, ядовитые, наркотические и едкие вещества.

Также писали об одной из самых красивых станций метрополитена в Европе — "Золотые ворота" в Киеве. Благодаря своим уникальным панно с историческими фигурами и огромным бронзовым люстрам она неоднократно попадала в рейтинг авторитетных изданий мира — BootsnAll, The Daily Telegraph и The Guardian.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
