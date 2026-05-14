Латвія готує заборону на автобусне сполучення з РФ та Білоруссю

Латвія заборонить автобусні перевезення до РФ.

Латвія готується закрити регулярне автобусне сполучення з РФ та Білоруссю. У країні вже діють деякі обмеження на нерегулярні рейси, тепер у міністерстві сполучення хочуть поширити їх і на постійні маршрути. При цьому під заборону можуть потрапити не лише рейси між країнами, а й транзит через латвійську територію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Delfi.

Обмеження можуть стати жорсткішими

У транспортному відомстві Латвії готують зміни до правил міжнародних перевезень, що стосуються регулярних автобусних рейсів між Латвією, Росією та Білоруссю. Проєкт передбачає, що автобусне сполучення можуть повністю припинити, зокрема й транзит через Латвію.

"У зв'язку з висновками Служби державної безпеки, викладеними у звіті про діяльність служби за 2025 рік, є підстави визнати, що існування транспортного сполучення з Білоруссю та Росією об'єктивно сприяє реалізації виявленої загрози національній безпеці. Наявність регулярних рейсів до Білорусі та Росії разом з іншими можливостями поїздок підвищує для громадян Латвії ризик суттєвого впливу", — наголосили у міністерстві.

Водночас міністерство сполучення визнає, що якщо через цю заборону перевізникам буде завдано збитків, держава буде зобов'язана їх компенсувати.

Коли заборона набере чинності

Після ухвалення правил державна компанія "Автотранспортна дирекція" зможе анулювати дозволи окремим перевізникам. Рішення оформлюватимуть адміністративними актами.

У міністерстві транспорту пояснюють, що нові обмеження застосовуватимуть до компаній, які їздять до Росії чи Білорусі або використовують латвійську територію для транзиту. Однак, коли нові правила наберуть чинності, поки невідомо.

