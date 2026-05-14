Главная Транспорт В Латвии хотят перекрыть еще один путь в Россию и Беларусь

Дата публикации 14 мая 2026 15:50
Латвия готовит запрет на автобусное сообщение с РФ и Беларусью
Латвия запретит автобусные перевозки в РФ. Фото: Delfi, Latvijas Radio. Коллаж: Новини.LIVE

Латвия готовится закрыть регулярное автобусное сообщение с РФ и Беларусью. В стране уже действуют некоторые ограничения на нерегулярные рейсы, теперь в министерстве сообщения хотят распространить их и на постоянные маршруты. При этом под запрет могут попасть не только рейсы между странами, но и транзит через латвийскую территорию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Delfi.

Ограничения могут стать более жесткими

В транспортном ведомстве Латвии готовят изменения в правила международных перевозок, касающиеся регулярных автобусных рейсов между Латвией, Россией и Беларусью. Проект предусматривает, что автобусное сообщение могут полностью прекратить, в том числе и транзит через Латвию.

"В связи с выводами Службы государственной безопасности, изложенными в отчете о деятельности службы за 2025 год, есть основания полагать, что существование транспортного сообщения с Беларусью и Россией объективно способствует реализации выявленной угрозы национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию вместе с другими возможностями поездок повышает для граждан Латвии риск существенного влияния", — отметили в министерстве.

В то же время министерство сообщения признает, что если из-за этого запрета перевозчикам будет нанесен ущерб, государство будет обязано его компенсировать.

Когда запрет вступит в силу

После принятия правил государственная компания "Автотранспортная дирекция" сможет аннулировать разрешения отдельным перевозчикам. Решение будут оформлять административными актами.

В министерстве транспорта объясняют, что новые ограничения будут применяться к компаниям, которые ездят в Россию или Беларусь или используют латвийскую территорию для транзита. Однако, когда новые правила вступят в силу, пока неизвестно.

Ранее Новини.LIVE писали, что Латвия убрала с дорожных знаков направления на Россию и Беларусь. На латвийских трассах было установлено 235 информационных знаков, где упоминаются населенные пункты России или Беларуси. После принятого решения их постепенно начали демонтировать или корректировать.

Также Новини.LIVE сообщали, что польский железнодорожный оператор Leo Express объединился с латвийским автобусным перевозчиком Lux Express. Теперь пассажиры смогут купить единый билет и путешествовать между Польшей, Эстонией, Латвией и Литвой поездом и автобусом.

Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
