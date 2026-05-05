Нова модель оплати за проїзд у Kyiv City Express: яеі зміни були запроваджені

У Києві пасажирам стало ще зручніше пересуватися кільцевою електричкою. Зокрема, квитки на Kyiv City Express із застосунку Укрзалізниці відтепер можна провалідувати. Помаранчеві валідатори були встановлені перед входом на платформу на кожній станції.

Про це повідомляє Telegram-канал Kyiv City Express.

Відтепер пасажири, які купують електронні квитки на київську електричку в застосунку Укрзалізниці можуть їх провалідувати через помаранчеві валідатори.

"Ця дія сприяє переходу до нової моделі користування Київською кільцевою електричкою, що була анонсована на початку 2026 року", — йдеться в повідомленні.

Завдяки встановленню валідаторів Kyiv City Express перейшов до звичної для міста моделі:

купівля квитка;

сканування на валідаторі;

подорож електричкою.

Щоб скористатися новою можливістю — необхідно оновити застосунок Укрзалізниці.

Нині квитки на Kyiv City Express пасажири можуть придбати:

у застосунку Укрзалізниці чи Київ Цифровий;

у терміналах самообслуговування УЗ (карткою) та Київ Цифровий (готівкою);

через валідатори з оплатою банківською карткою, картою киянина, транспортною карткою Київ Цифровий;

у касах.

