Главная Транспорт В Kyiv City Express заработала новая система: что нужно знать пассажирам

Дата публикации 5 мая 2026 18:46
Новая модель оплаты за проезд в Kyiv City Express: какие изменения были введены
Пассажиры едут Kyiv City Express. Фото: Kyiv City Express. Коллаж: Новини.LIVE

В Киеве пассажирам стало еще удобнее передвигаться кольцевой электричкой. В частности, билеты на Kyiv City Express из приложения Укрзализныци теперь можно провалидировать. Оранжевые валидаторы были установлены перед входом на платформу на каждой станции.

Об этом сообщает Telegram-канал Kyiv City Express, передает Новини.LIVE.

Киевляне могут провалидировать билеты на электричку, приобретенные в приложении УЗ

Отныне пассажиры, которые покупают электронные билеты на киевскую электричку в приложении Укрзализныци могут их провалидировать через оранжевые валидаторы.

"Это действие способствует переходу к новой модели пользования Киевской кольцевой электричкой, которая была анонсирована в начале 2026 года", — говорится в сообщении.

Благодаря установке валидаторов Kyiv City Express перешел к привычной для города модели:

  • покупка билета;
  • сканирование на валидаторе;
  • путешествие электричкой.

Чтобы воспользоваться новой возможностью — необходимо обновить приложение Укрзализныци.

Сейчас билеты на Kyiv City Express пассажиры могут приобрести:

  • в приложении Укрзализныци или Киев Цифровой;
  • в терминалах самообслуживания УЗ (карточкой) и Киев Цифровой (наличными);
  • через валидаторы с оплатой банковской картой, картой киевлянина, транспортной картой Киев Цифровой;
  • в кассах.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, могут ли пассажиры без детей покупать билеты в детские вагоны Укрзализныци. В УЗ заверили, что пассажиров без детей не пускают в такие вагоны. Однако некоторые пользователи утверждают, что лично были свидетелями, как женщины без детей ехали в детском купе.

Также Новини.LIVE писали о том, что уже летом 2026 года пассажиры смогут добраться до Болгарии прямым поездом. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, что сейчас активно ведутся работы по запуску пассажирского железнодорожного сообщения Украина — Болгария через Румынию. Кроме того, на границе с Болгарией могут внедрить электронные очереди.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
