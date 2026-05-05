Новая модель оплаты за проезд в Kyiv City Express: какие изменения были введены

В Kyiv City Express заработала новая система: что нужно знать пассажирам
В Киеве пассажирам стало еще удобнее передвигаться кольцевой электричкой. В частности, билеты на Kyiv City Express из приложения Укрзализныци теперь можно провалидировать. Оранжевые валидаторы были установлены перед входом на платформу на каждой станции.
Отныне пассажиры, которые покупают электронные билеты на киевскую электричку в приложении Укрзализныци могут их провалидировать через оранжевые валидаторы.
"Это действие способствует переходу к новой модели пользования Киевской кольцевой электричкой, которая была анонсирована в начале 2026 года", — говорится в сообщении.
Благодаря установке валидаторов Kyiv City Express перешел к привычной для города модели:
- покупка билета;
- сканирование на валидаторе;
- путешествие электричкой.
Чтобы воспользоваться новой возможностью — необходимо обновить приложение Укрзализныци.
Сейчас билеты на Kyiv City Express пассажиры могут приобрести:
- в приложении Укрзализныци или Киев Цифровой;
- в терминалах самообслуживания УЗ (карточкой) и Киев Цифровой (наличными);
- через валидаторы с оплатой банковской картой, картой киевлянина, транспортной картой Киев Цифровой;
- в кассах.
