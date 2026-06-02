Alstom передав Болгарії перші потяги: характеристики

Компанія Alstom розпочала поставку перших електропоїздів Coradia Stream болгарському національному оператору BDZ. Частину з них вже було відправлено з заводу в Баутцені (Німеччина). Контракт був укладений на суму 720 млн євро.

Контракт, підписаний Міністерством транспорту та комунікацій Болгарії та Alstom, передбачає постачання 35 електропоїздів Coradia Stream, а також послуги з їх технічного обслуговування протягом 15 років.

Вартість поїздів становить 452 млн євро, а вартість пакету технічного обслуговування — 268 млн євро.

Нові поїзди будуть курсувати на регіональних та міжміських маршрутах, тривалістю до 4–5 годин.

Поїзди відповідають європейським стандартам та можуть розвивати швидкість до 160 км/год. У складі кожного потяга буде курсувати шість вагонів, які вміщують понад 320 місць.

Потяги Coradia Stream оснащені динамічними аудіо- та відеосистемами для інформування пасажирів, великими багажними полицями, розетками для гаджетів, а також цифровою системою підрахунку пасажирів із високоточними датчиками.

Кожен потяг матиме чотири сучасні туалети, один з них облаштований для людей з обмеженою мобільністю. Також будуть передбачені спеціальні місця для велосипедів та дитячих колясок.

