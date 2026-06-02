Главная Транспорт В стране-соседке Украины запускают новые поезда: чем удивят пассажиров

В стране-соседке Украины запускают новые поезда: чем удивят пассажиров

Дата публикации 2 июня 2026 18:16
Alstom передал Болгарии первые поезда: характеристики
BDZ запустит новые поезда на маршруты. Фото: Alstom, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Компания Alstom начала поставку первых электропоездов Coradia Stream болгарскому национальному оператору BDZ. Часть из них уже была отправлена с завода в Баутцене (Германия). Контракт был заключен на сумму 720 млн евро.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railway Pro.

Новые поезда Alstom в Болгарии

Контракт, подписанный Министерством транспорта и коммуникаций Болгарии и Alstom, предусматривает поставку 35 электропоездов Coradia Stream, а также услуги по их техническому обслуживанию в течение 15 лет.

Стоимость поездов составляет 452 млн евро, а стоимость пакета технического обслуживания — 268 млн евро.

Новые поезда будут курсировать на региональных и междугородних маршрутах, продолжительностью до 4-5 часов.

Поезда соответствуют европейским стандартам и могут развивать скорость до 160 км/ч. В составе каждого поезда будет курсировать шесть вагонов, которые вмещают более 320 мест.

Поезда Coradia Stream оснащены динамическими аудио- и видеосистемами для информирования пассажиров, большими багажными полками, розетками для гаджетов, а также цифровой системой подсчета пассажиров с высокоточными датчиками.

Каждый поезд будет иметь четыре современных туалета, один из них оборудован для людей с ограниченной мобильностью. Также будут предусмотрены специальные места для велосипедов и детских колясок.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что на железнодорожных вокзалах Нидерландов заработает новая система. Искусственный интеллект будет выявлять оставленный багаж. Такой шаг поможет предотвратить перебои в графиках движения поездах.

Также Новини.LIVE писали, что Leo Express запускает один из самых длинных железнодорожных маршрутов в Европе. Поезд будет курсировать через Краков, Прагу, Дрезден и Лейпциг. Маршрут протянется аж на 1 300 км.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
