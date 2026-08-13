Нові позначки в метро Києва: що вони означають та який вигляд мають

Метро Києва. Фото: Новини.LIVE

На станції метрополітену "Сирець" в Києві були запроваджені зміни. Нині там тестують нове зонування платформи під час роботи підземки як укриття.

Про це повідомили в КМДА, передає Новини.LIVE.

Нові позначки в метро Києва

На платформі станції "Сирець" розмістили навігаційні наліпки. Вони підказують, де рекомендовано розміщуватися різним категоріям пасажирів під час повітряної тривоги:

людям із дітьми;

маломобільним групам;

пасажирам із тваринами;

тим, хто потребує місця для сидіння.

В КМДА підкреслили, що окремі зони на платформі мають лише рекомендаційний характер і працівники метрополітену планують без попередньої згоди переміщувати людей між визначеними позначками.

"Ефективність такого підходу значною мірою залежить від готовності людей дотримуватися рекомендацій та враховувати потреби тих, хто перебуває поруч", — йдеться в повідомленні.

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Зонування в метро Києва. Фото: КМДА

Нові позначки в метро Києва. Фото: КМДА

Нові позначки нині є пілотним проєктом, згодом такі наліпки мають з'явитися і на інших станціях.

"Сирець" є 43-ю станцією Київського метрополітену Сирецько-Печерської лінії. Вона була відкрита 14 жовтня 2004 року. Її назва походить від місцевості Сирець, де й розташована.

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