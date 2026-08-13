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Главная Транспорт В киевском метрополитене появились новые обозначения

В киевском метрополитене появились новые обозначения

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 18:35
Новые обозначения в киевском метро: что они означают и как выглядят
Метро Киева. Фото: Новини.LIVE

На станции метро "Сырец" в Киеве были введены изменения. В настоящее время там тестируется новое зонирование платформы на случай использования станции в качестве укрытия во время работы метро.

Об этом сообщили в КГГА, передает Новини.LIVE.

Новые обозначения в киевском метро

На платформе станции "Сырец" разместили навигационные наклейки. Они подсказывают, где рекомендуется размещаться различным категориям пассажиров во время воздушной тревоги:

  • людям с детьми;
  • маломобильным группам;
  • пассажирам с животными;
  • тем, кому требуется место для сидения.

В КГГА подчеркнули, что отдельные зоны на платформе носят лишь рекомендательный характер, и сотрудники метрополитена планируют без предварительного согласия перемещать людей между обозначенными отметками.

"Эффективность такого подхода в значительной степени зависит от готовности людей следовать рекомендациям и учитывать потребности тех, кто находится рядом", — говорится в сообщении.

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В КГГА призвали помнить о комфорте других пассажиров и соблюдать рекомендации по размещению на платформе.

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Зонирование в киевском метро. Фото: КГГА
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Новые отметки в киевском метро. Фото: КГГА

Новые маркировки пока являются пилотным проектом, впоследствии такие наклейки должны появиться и на других станциях.

"Сырец" — 43-я станция Киевского метрополитена Сирецко-Печерской линии. Она была открыта 14 октября 2004 года. Ее название происходит от местности Сырец, где она и расположена.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о самых красивых станциях столичного метрополитена, которые стоит увидеть каждому иностранцу. Благодаря уникальным интерьерам они надолго остаются в памяти. Одна из этих станций была признана лучшей авторитетными зарубежными изданиями The Daily Telegraph и The Guardian.

Также Новини.LIVE писали, что в Праге началось строительство нового участка линии метро D. Работы продлятся 72 месяца (шесть лет). Платформы новой линии будут располагаться на глубине 33 метра под землей.

Киев метро общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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