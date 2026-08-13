Новые обозначения в киевском метро: что они означают и как выглядят

В киевском метрополитене появились новые обозначения
На станции метро "Сырец" в Киеве были введены изменения. В настоящее время там тестируется новое зонирование платформы на случай использования станции в качестве укрытия во время работы метро.
Об этом сообщили в КГГА, передает Новини.LIVE.
Новые обозначения в киевском метро
На платформе станции "Сырец" разместили навигационные наклейки. Они подсказывают, где рекомендуется размещаться различным категориям пассажиров во время воздушной тревоги:
- людям с детьми;
- маломобильным группам;
- пассажирам с животными;
- тем, кому требуется место для сидения.
В КГГА подчеркнули, что отдельные зоны на платформе носят лишь рекомендательный характер, и сотрудники метрополитена планируют без предварительного согласия перемещать людей между обозначенными отметками.
"Эффективность такого подхода в значительной степени зависит от готовности людей следовать рекомендациям и учитывать потребности тех, кто находится рядом", — говорится в сообщении.
В КГГА призвали помнить о комфорте других пассажиров и соблюдать рекомендации по размещению на платформе.
Новые маркировки пока являются пилотным проектом, впоследствии такие наклейки должны появиться и на других станциях.
"Сырец" — 43-я станция Киевского метрополитена Сирецко-Печерской линии. Она была открыта 14 октября 2004 года. Ее название происходит от местности Сырец, где она и расположена.
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