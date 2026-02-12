У Китаї успішно випробували "повітряний електрокар" для 10 пасажирів

Повітряний електрокар V5000 Matrix. Фото: Aeroxplorer

У Китаї підняли в небо V5000 Matrix — великий електричний апарат вертикального зльоту. Під час випробування літаючий електрокар відірвався від землі вгору, без розбігу, завис, потім перейшов у горизонтальний політ і нормально приземлився.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Aeroxplorer.

Реклама

Читайте також:

Що таке "літаючий електромобіль"

Формально V5000 Matrix є різновидом літаючого електромобілю. Конструктивно це щось між невеликим літаком і великим дроном з багатьма гвинтами. Машина розрахована приблизно на десять людей або вантаж. Звичайна злітна смуга їй не потрібна.

У неї окрема система для вертикального підйому і окрема — для руху вперед. Тобто вона може висіти в повітрі, а потім летіти як звичайний літак. Саме в цьому і сенс таких проєктів — не залежати від аеродромів.

Характеристики небеснего електрокару

За розмірами це вже не маленький міський апарат. Розмах крил — близько 20 метрів, максимальна злітна маса — приблизно 5,7 тонни. У повністю електричній версії заявляють дальність до 250 кілометрів. Якщо гібрид — тоді до 1500 км. Таким чином, його можна використовувати не лише як "повітряне таксі", а й в якості перевезеннь між містами.

Мета нового проєкту

Задум полягає у створенні повітряного транспорту, який поєднує екологічність електромобіля і здатність до вертикального зльоту. Для цього не потрібні аеродроми чи довгі смуги — достатньо підготовленого майданчика.

Зараз проєкт перебуває на стадії випробувань.

Раніше ми писали, чим унікальний найбільший в арсеналі армії США вертоліт. Його розробила компанія Sikorsky Aircraft, яка зберігає спадщину українського винахідника Ігоря Сікорського, що створив перші у світі багатомоторні літаки і вертольоти класичної схеми.

Також ми писали, що іноді звичайний політ може перетворитися на обід чи вечерю у розкішному ресторані. Експерти назвали авіакомпанії, які найсмачніше годують своїх пасажирів.