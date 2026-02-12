В Китае успешно испытали "воздушный электрокар" для 10 пассажиров

Воздушный электрокар V5000 Matrix. Фото: Aeroxplorer

В Китае подняли в небо V5000 Matrix — большой электрический аппарат вертикального взлета. Во время испытания летающий электрокар оторвался от земли вверх, без разбега, завис, затем перешел в горизонтальный полет и нормально приземлился.

Что такое "летающий электромобиль"

Формально V5000 Matrix является разновидностью летающего электромобиля. Конструктивно это что-то между небольшим самолетом и большим дроном со многими винтами. Машина рассчитана примерно на десять человек или груз. Обычная взлетная полоса ей не нужна.

У нее отдельная система для вертикального подъема и отдельная — для движения вперед. То есть она может висеть в воздухе, а потом лететь как обычный самолет. Именно в этом и смысл таких проектов — не зависеть от аэродромов.

Характеристики небесного электрокара

По размерам это уже не маленький городской аппарат. Размах крыльев составляет около 20 метров, максимальная взлетная масса — примерно 5,7 тонны. В полностью электрической версии дальность до 250 километров. Если гибрид — тогда до 1500 км. Таким образом, его можно использовать не только как "воздушное такси", но и в качестве перевозок между городами.

Цель нового проекта

Замысел заключается в создании воздушного транспорта, который сочетает экологичность электромобиля и способность к вертикальному взлету. Для этого не нужны аэродромы или длинные полосы — достаточно подготовленной площадки.

Сейчас проект находится на стадии испытаний.

