В Китае успешно испытали "воздушный электрокар" для 10 пассажиров

В Китае испытали "летающий электромобиль" — что известно
В Китае подняли в небо V5000 Matrix — большой электрический аппарат вертикального взлета. Во время испытания летающий электрокар оторвался от земли вверх, без разбега, завис, затем перешел в горизонтальный полет и нормально приземлился.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Aeroxplorer.
Что такое "летающий электромобиль"
Формально V5000 Matrix является разновидностью летающего электромобиля. Конструктивно это что-то между небольшим самолетом и большим дроном со многими винтами. Машина рассчитана примерно на десять человек или груз. Обычная взлетная полоса ей не нужна.
У нее отдельная система для вертикального подъема и отдельная — для движения вперед. То есть она может висеть в воздухе, а потом лететь как обычный самолет. Именно в этом и смысл таких проектов — не зависеть от аэродромов.
Характеристики небесного электрокара
По размерам это уже не маленький городской аппарат. Размах крыльев составляет около 20 метров, максимальная взлетная масса — примерно 5,7 тонны. В полностью электрической версии дальность до 250 километров. Если гибрид — тогда до 1500 км. Таким образом, его можно использовать не только как "воздушное такси", но и в качестве перевозок между городами.
Цель нового проекта
Замысел заключается в создании воздушного транспорта, который сочетает экологичность электромобиля и способность к вертикальному взлету. Для этого не нужны аэродромы или длинные полосы — достаточно подготовленной площадки.
Сейчас проект находится на стадии испытаний.
