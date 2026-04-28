У Києві закривають останні каси в метро: що треба знати пасажирам

У Києві закрили останні каси метро для готівки: як оплатити проїзд
Відсьогодні, 28 квітня, в столичному метрополітені припинили роботу каси на трьох станціях метро в Києві. Вони були останніми точками, де жителі та гості столиці могли придбати квитки у підземку за готівку.
Відповідні повідомлення були опубліковані в соцмережах, передає Новини.LIVE.
Київське метро закрило останні готівкові каси
Пасажири сфотографували роздруковані повідомлення, розміщені у вестибюлі метрополітену. В них йдеться про те, що закриваються останні каси на станціях метро "Вокзальна", "Почайна" та "Видубичі".
Наприкінці квітня проїзд у столичному метро вартує 8 гривень. Проїзд можна сплатити:
- скориставшись QR-квитками або транспортними картами — їх можна придбати у терміналах самообслуговування у вестибюлях;
- безконтактною банківською карткою на турнікетах;
- пристроями з Apple Pay чи Google Pay;
- у застосунку "Київ Цифровий".
