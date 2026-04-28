У Києві закривають останні каси в метро: що треба знати пасажирам

Турнікети в столичному метро. Фото: Новини.LIVE

Відсьогодні, 28 квітня, в столичному метрополітені припинили роботу каси на трьох станціях метро в Києві. Вони були останніми точками, де жителі та гості столиці могли придбати квитки у підземку за готівку.

Київське метро закрило останні готівкові каси

Пасажири сфотографували роздруковані повідомлення, розміщені у вестибюлі метрополітену. В них йдеться про те, що закриваються останні каси на станціях метро "Вокзальна", "Почайна" та "Видубичі".

Наприкінці квітня проїзд у столичному метро вартує 8 гривень. Проїзд можна сплатити:

скориставшись QR-квитками або транспортними картами — їх можна придбати у терміналах самообслуговування у вестибюлях;

безконтактною банківською карткою на турнікетах;

пристроями з Apple Pay чи Google Pay;

у застосунку "Київ Цифровий".

В метро Києва прибрали всі готівкові каси. Фото: соцмережі

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, де планують збудувати нову кінцеву станцію синьої гілки метро київського метрополітену.

Передбачається, що кінцевою зупинкою Оболонсько-Теремківській лінії замість станції "Теремки" стане проєктована станція "Одеська". Вона буде побудована на межі Києва та Київській області, між урочищем Теремки та житловим комплексом "Одеський бульвар".

Також Новини.LIVE писали про таємницю станції метро "Позняки" та її секретний перехід, про який навіть не здогадуються кияни.

За білими нішами однієї з галерей захований перехід на іншу станцію, яку так і не збудували.

