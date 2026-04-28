В Киеве закрывают последние кассы в метро: что нужно знать пассажирам

Турникеты в столичном метро. Фото: Новини.LIVE

С сегодняшнего дня, 28 апреля, в столичном метрополитене прекратили работу кассы на трех станциях метро в Киеве. Они были последними точками, где жители и гости столицы могли приобрести билеты в подземку за наличные.

Киевское метро закрыло последние наличные кассы

Пассажиры сфотографировали распечатанные сообщения, размещенные в вестибюле метрополитена. В них говорится о том, что закрываются последние кассы на станциях метро "Вокзальная", "Почайна" и "Выдубичи".

В конце апреля проезд в столичном метро стоит 8 гривен. Проезд можно оплатить:

воспользовавшись QR-билетами или транспортными картами - их можно приобрести в терминалах самообслуживания в вестибюлях;

бесконтактной банковской карточкой на турникетах;

устройствами с Apple Pay или Google Pay;

в приложении "Киев Цифровой".

В метро Киева убрали все наличные кассы. Фото: соцсети

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, где планируют построить новую конечную станцию синей ветки метро киевского метрополитена.

Предполагается, что конечной остановкой Оболонско-Теремковской линии вместо станции "Теремки" станет проектируемая станция "Одесская". Она будет построена на границе Киева и Киевской области, между урочищем Теремки и жилым комплексом "Одесский бульвар".

Читайте также:

Также Новини.LIVE писали о тайне станции метро "Позняки" и ее секретном переходе, о котором даже не догадываются киевляне.

За белыми нишами одной из галерей спрятан переход на другую станцию, которую так и не построили.

