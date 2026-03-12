Цены на проезд в маршрутках Киева — на сколько подорожает в марте

В Киеве дорожает проезд в маршрутках. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE.

На фоне резкого подорожания топлива в Киеве начинает подниматься стоимость проезда на маршрутках. В частности, через несколько дней планируется повышение цены на один из рейсов на левом берегу столицы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на общественную организацию "Пассажиры Киева".

Сколько будет стоить проезд в маршрутках в Киеве

Отмечается, что уже с 14 марта в Киеве будет повышена стоимость проезда на маршруте частного перевозчика №434. Пассажирам придется платить вместо 15 уже 20 гривен.

Стоимость проезда в маршрутках Киева 20 гривен. Фото: соцсети

В городской маршрутке №556 проезд подорожал до 20 гривен в январе, однако впоследствии перевозчик вернул старую цену.

Общественная организация связывает рост стоимости проезда с резким подорожанием топлива на прошлой неделе.

Последний раз киевские перевозчики поднимали плату за проезд с 10-12 до 15 гривен в мае 2022 года, с тех пор стоимость топлива выросла втрое.

Они долго держали цену из-за того, что после повышения проезда киевляне будут ездить электричками и общественным транспортом.

"В убыток частные перевозчики работать не будут. Однако не повысится и качество услуг — по городу будут продолжать ездить 20-летние Богданы без GPS-трекеров и электронного билета, внедрение которых уже не первый год саботирует мэрия", — говорится в сообщении.

В "Пассажирах Киева" добавили, что тарифы на проезд в коммунальном транспорте являются слишком низкими и власти города должны были бы давно их перегнуть, чтобы уменьшить его дотационность и вкладывать больше средств в его развитие.

Ранее мы рассказывали, где в Украине самые высокие цены на проезд в городских маршрутках. Как оказалось, не всегда зависят от площади города и количества населения. Самая высокая стоимость проезда в маршрутках в марте зафиксирована во Львове и Харькове — 25 грн.

Также эксперт по госуправлению в сфере градостроительства обратил внимание на разницу между официальным тарифом в коммунальном транспорте и фактической стоимостью поездки в маршрутке.

По его подсчетам валовой доход от маршрутных перевозок в столице может составлять около миллиарда долларов в год.