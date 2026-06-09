У Харкові запропонували перейменувати дві станції метро: які назви хочуть замінити

Вхід у харківське метро. Фото: Новини.LIVE.

У Харкові у рамках декомунізації пропонують перейменувати 2 станції метрополітену. Відповідне звернення вже було направлено активістами до Харківської міської ради та до голови обласної адміністрації.

Про це повідомили в організації "Деколонізація. Україна" у Facebook, передає Новини.LIVE.

Які станції метро в Харкові можуть змінити назви

Активісти звернулись до влади міста із проханням завершити процес декомунізації та перейменувати низку топонімів. Список нових назв вони оприлюднили для громадського обговорення.

Зокрема, вони пропонують змінити назви 2 станції харківської підземки:

"Академіка Павлова" на "Василя Стуса";

"23 серпня" на "Павлове поле".

Крім метро, в документі також йдеться про зміну 30 назв провулків та вулиць у місті.

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Нагадаємо, з 2014 року в Харкові перейменували 12 станцій, зокрема, 5 станцій вже після початку війни.

Так, 29 квітня 2024 року за розпорядженням мера Харкова Ігоря Терехова було змінено назви 2 станцій метро:

"Пушкінську" перейменували на "Ярослава Мудрого";

"Південний вокзал" — на "Вокзальну".

27 липня 2024 року у Харкові було змінено ще 3 назви станцій метро:

"Проспект Гагаріна" — на "Левада";

"Героїв праці" — на "Салтівська";

"Завод імені Малишева" — на "Заводська".

Раніше Новини.LIVE розповідали, кого з власників собак можуть не пустити у метро Харкова. Зокрема, їм треба заздалегідь подбати про контейнер або клітку. Вона не має перевищувати дозволених розмірів.

Також Новини.LIVE писали, що на станціях харківського метро буде грати музика. Таким кроком влада міста хоче створити більш спокійну та комфортну атмосферу в підземці. Ініціатива поки працюватиме тестово.