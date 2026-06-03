У метро Харкова дозволяють безкоштовно перевозити собак: проте є умова

Вхід у харківське метро з песиком. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Багато українців не уявляють свого життя без чотирилапих друзів. Пасажири в Харкові мають можливість пересуватися підземкою разом з собаками. Проте власникам хвостатих потрібно притримуватися низки правил, інакше доведеться йти пішки чи їхати на таксі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Правила користування харківським метрополітеном.

Як їздити з собакою в метро

Власник тварини має відповідально ставитися до безпеки свого улюбленця та інших пасажирів.

Зокрема, за правилами перевезень, тварин, у тому числі собак, дрібних тварин і птахів потрібно провозити у метро в спеціальних закритих контейнерах чи клітках. Параметри контейнера або клітки не мають перевищувати 120 см — інакше вхід до метро тварині суворо забороняється.

Така вимога встановлена не просто так. Річ у тім, навіть зазвичай спокійна тварина може злякатися звуків та шуму підземки, вирватися з рук та завдати шкоди не лише пасажирам, а й собі.

Читайте також:

Фахівці American Kennel Club дали власникам чотирилапих кілька порад, як підготувати їх до поїздки в громадському транспорті.

Привчіть собаку до різних людей і місць. Відвідуйте торгові центри та парки, нехай вона лежить біля ваших ніг і вчиться розслаблятися.

Навчіть собаку основним командам. Розуміння команд "лягай" і "стояти" допоможе забезпечити безпеку вашої собаки. Команди "чекати біля дверей", "до мене" та "тихо" також є дуже корисними.

Подбайте про комфорт. Якщо ви плануєте використовувати переноску, привчіть собаку до неї вдома та під час коротких поїздок на автомобілі.

Звикайте до шуму. Включайте записи шуму метро, оголошень, автомобільних гудків і давайте собаці ласощі, щоб сформувати позитивне асоціювання з потенційно страшними звуками.

Подбайте про здоров’я вашої собаки. Переконайтеся, що у вашої собаки є всі необхідні щеплення, і прихопіть із собою ветеринарний паспорт.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Харкові продовжують будувати нові станції третьої лінії метро. Насамперед добудують станцію "Державінська", яка буде розташована біля Харківського м'ясокомбінату на Олексіївській лінії метро, між станціями "Метробудівників" та "Каштанова", поряд із колишньою вулицею Державінською.

Також Новини.LIVE писали, що на станціях харківського метро буде грати музика. Таким кроком влада міста хоче створити більш спокійну та комфортну атмосферу в підземці. Ініціатива поки працюватиме тестово.