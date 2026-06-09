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Главная Транспорт В Харькове предлагают изменить названия станций метро: какие варианты

В Харькове предлагают изменить названия станций метро: какие варианты

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 07:32
В Харькове предложили переименовать две станции метро: какие названия хотят заменить
Вход в харьковское метро. Фото: Новини.LIVE.

В Харькове в рамках декоммунизации предлагают переименовать 2 станции метрополитена. Соответствующее обращение уже было направлено активистами в Харьковский городской совет и к главе областной администрации.

Об этом сообщили в организации "Деколонизация. Украина" в Facebook, передает Новини.LIVE.

Какие станции метро в Харькове могут изменить названия

Активисты обратились к властям города с просьбой завершить процесс декоммунизации и переименовать ряд топонимов. Список новых названий они обнародовали для общественного обсуждения.

В частности, они предлагают изменить названия 2 станции харьковской подземки:

  • "Академика Павлова" на "Василия Стуса";
  • "23 августа" на "Павлово поле".

Кроме метро, в документе также говорится об изменении 30 названий переулков и улиц в городе.

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Напомним, с 2014 года в Харькове переименовали 12 станций, в частности, 5 станций уже после начала войны.

Так, 29 апреля 2024 года по распоряжению мэра Харькова Игоря Терехова были изменены названия 2 станций метро:

  • "Пушкинскую" переименовали в "Ярослава Мудрого";
  • "Южный вокзал" — на "Вокзальную".

27 июля 2024 года в Харькове было изменено еще 3 названия станций метро:

  • "Проспект Гагарина" —на "Левада";
  • "Героев труда" — на "Салтовская";
  • "Завод имени Малышева" — на "Заводская".

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кого из владельцев собак могут не пустить в метро Харькова. В частности, им надо заранее позаботиться о контейнере или клетке. Она не должна превышать разрешенных размеров.

Также Новини.LIVE писали, что на станциях харьковского метро будет играть музыка. Таким шагом власти города хотят создать более спокойную и комфортную атмосферу в подземке. Инициатива пока будет работать тестово.

Харьков метро транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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