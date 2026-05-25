У Харкові знайшли креативний спосіб підтримати пасажирів у метро

Музика у харківській підземці.

У Харківському метрополітені шукають способи, як покращити ментальний стан пасажирів під час війни. Зокрема, на станціях буде грати музика.

Про це повідомила пресслужба Харківського метрополітену, передає Новини.LIVE.

Зазначається, що відповідна ініціатива покликана підтримати емоційний стан пасажирів, створити більш спокійну та комфортну атмосферу під час перебування на станціях.

Там додали, що навіть невеликі позитивні зміни у розпал війни мають важливе значення для психологічного комфорту людей.

"Музичний супровід має допомогти пасажирам хоча б ненадовго відволіктися від щоденного стресу та тривожних новин", — йдеться в повідомленні.

Нині вирішуються технічні та організаційні аспекти ініціативи. Першою музичною станцією харківської підземки стане "Перемога". Саме тут протестують таке нововведення та зберуть відгуки пасажирів.

