В Харькове нашли креативный способ поддержать пассажиров в метро

В Харьковском метрополитене ищут способы, как улучшить ментальное состояние пассажиров во время войны. В частности, на станциях будет играть музыка.

Отмечается, что соответствующая инициатива призвана поддержать эмоциональное состояние пассажиров, создать более спокойную и комфортную атмосферу во время пребывания на станциях.

Там добавили, что даже небольшие положительные изменения в разгар войны имеют важное значение для психологического комфорта людей.

"Музыкальное сопровождение должно помочь пассажирам хотя бы ненадолго отвлечься от ежедневного стресса и тревожных новостей", — говорится в сообщении.

Сейчас решаются технические и организационные аспекты инициативы. Первой музыкальной станцией харьковской подземки станет "Победа". Именно здесь протестуют такое нововведение и соберут отзывы пассажиров.

