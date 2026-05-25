В харьковской подземке введут "антистресс" для пассажиров

Дата публикации 25 мая 2026 14:22
В Харькове нашли креативный способ поддержать пассажиров в метро
Музыка в харьковской подземке в харьковской подземке. Фото: Freepik, Харьковский метрополитен. Коллаж: Новини.LIVE

В Харьковском метрополитене ищут способы, как улучшить ментальное состояние пассажиров во время войны. В частности, на станциях будет играть музыка.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского метрополитена, передает Новини.LIVE.

Музыка в харьковской подземке

Отмечается, что соответствующая инициатива призвана поддержать эмоциональное состояние пассажиров, создать более спокойную и комфортную атмосферу во время пребывания на станциях.

Там добавили, что даже небольшие положительные изменения в разгар войны имеют важное значение для психологического комфорта людей.

"Музыкальное сопровождение должно помочь пассажирам хотя бы ненадолго отвлечься от ежедневного стресса и тревожных новостей", — говорится в сообщении.

Сейчас решаются технические и организационные аспекты инициативы. Первой музыкальной станцией харьковской подземки станет "Победа". Именно здесь протестуют такое нововведение и соберут отзывы пассажиров.

Ранее Новини.LIVE подобрали мемы о "метро по 30 грн" в Киеве. Украинцы так же сравнивают столичное метро с подземкой в европейских городах. Часть убеждена, что новая цена - это слишком, ведь на фоне кризиса далеко не у всех граждан выросли зарплаты.

Также Новини.LIVE писали, что во Франции могут изменить название станции парижского метро "Crimée" на "Crimea-Ukraine". Активисты отмечают, что после оккупации Крыма и начала полномасштабной войны в Украине географические названия приобрели политическое значение. В частности, переименование станции продемонстрировало бы последовательную позицию Франции относительно непризнания российской аннексии.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
