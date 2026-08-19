Fly2Galicia запускає перші рейси: доступні напрямки та ціни на квитки

Літак Fly2Galicia. Фото: IA

Нова бюджетна іспанська авіакомпанія Fly2Galicia планує запустити польоти з аеропорту Сантьяго "Росалія де Кастро" до восьми міст Європи. Перші рейси заплановано вже на 1 грудня 2026 року.

Про це пише Euronews, передає Новини.LIVE.

Fly2Galicia запускає перші рейси

Авіакомпанія здійснюватиме рейси з Аліканте, Гранади та Сарагоси до Брюсселя, Праги, Мюнхена, Венеції та Мілана.

Квитки вже доступні у продажу. Ціни на рейси з Мілана до Сантьяго стартують від 41 євро; з Брюсселя, Праги або Венеції — від 51 євро; а з Мюнхена — від 71 євро.

Навіть найнижчий тариф включатиме дві одиниці ручної поклажі: сумку вагою до 8 кілограмів, яку можна взяти в салон літака, та один особистий предмет.

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Компанія Fly2Galicia насправді не здійснюватиме перші рейси — їх виконуватиме інший європейський перевізник, ім’я якого поки що не названо.

Початковий розклад польотів розплановано до 24 жовтня 2027 року. У лютому 2027 року авіакомпанія відкриє постійну базу в одному з аеропортів Іспанії. Лоукостер також запустить внутрішні маршрути до Малаги, Тенеріфе, Гран-Канарії, Фуертевентури та Сарагоси.

Очікується, що пасажирів доставлятиме літак Airbus A320. Згодом компанія має додати другий літак до літнього сезону 2027 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, в яких випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часу очікування літака та дальності перельоту.

Також Новини.LIVE писали, яку сумку без доплат можна взяти з собою в літак SkyUp у 2026 році. Її вартість включена у вартість квитка та залежить від вибраного тарифу. Мандрівники без доплат за тарифом Just Fly можуть взяти з собою малу ручну поклажу з розмірами до 40х30х20 см і вагою до 9 кг.