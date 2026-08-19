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Главная Транспорт В Европе появилась новая бюджетная авиакомпания: доступные рейсы

В Европе появилась новая бюджетная авиакомпания: доступные рейсы

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 18:31
Fly2Galicia запускает первые рейсы: доступные направления и цены на билеты
Самолёт Fly2Galicia. Фото: IA

Новая бюджетная испанская авиакомпания Fly2Galicia планирует запустить рейсы из аэропорта Сантьяго "Росалия де Кастро" в восемь городов Европы. Первые рейсы запланированы уже на 1 декабря 2026 года.

Об этом пишет Euronews, передает Новини.LIVE.

Fly2Galicia запускает первые рейсы

Авиакомпания будет выполнять рейсы из Аликанте, Гранады и Сарагосы в Брюссель, Прагу, Мюнхен, Венецию и Милан.

Билеты уже доступны в продаже. Цены на рейсы из Милана в Сантьяго начинаются от 41 евро; из Брюсселя, Праги или Венеции — от 51 евро; а из Мюнхена — от 71 евро.

Даже самый низкий тариф будет включать две единицы ручной клади: сумку весом до 8 килограммов, которую можно взять в салон самолета, и один личный предмет.

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Компания Fly2Galicia на самом деле не будет выполнять первые рейсы — их будет осуществлять другой европейский перевозчик, имя которого пока не названо.

Первоначальное расписание рейсов запланировано до 24 октября 2027 года. В феврале 2027 года авиакомпания откроет постоянную базу в одном из аэропортов Испании. Лоукостер также запустит внутренние маршруты в Малагу, Тенерифе, Гран-Канарию, Фуэртевентуру и Сарагосу.

Ожидается, что пассажиров будет перевозить самолет Airbus A320. Впоследствии компания планирует добавить второй самолет к летнему сезону 2027 года.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесённый авиарейс. Срок подачи заявления составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.

Также Новини.LIVE писали, какую сумку без доплат можно взять с собой в самолет SkyUp в 2026 году. Ее стоимость включена в стоимость билета и зависит от выбранного тарифа. Пассажиры без доплат по тарифу Just Fly могут взять с собой небольшую ручную кладь размером до 40х30х20 см и весом до 9 кг.

авиарейсы самолет путешествие
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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