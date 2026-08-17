Політ SkyUp 2026: яку сумку можна взяти в літак без доплат

Літак авіакомпанії SkyUp. Фото: SkyUp/Facebook

Українці часто обирають для подорожей авіакомпанію SkyUp. Пасажирам варто пам'ятати, що авіаперевізник встановив суворі правила перевезення ручної поклажі. За їх перевищення доведеться переплачувати в аеропорту, а оплата багажу може обійтися дорожче за сам квиток.

Про це йдеться на офіційному сайті SkyUp, передає Новини.LIVE.

Яку сумку SkyUp дозволяє брати на борт літака

На рейсах SkyUp ручна поклажа включена у вартість квитка в залежності від обраного тарифу. Мандрівники без доплат за тарифом Just Fly можуть взяти з собою малу ручну поклажу з розмірами до 40х30х20 см і вагою до 9 кг.

За тарифом Fly & Smile пасажири можуть взяти з собою на борт літака трохи більше речей — велику ручну поклажу з розмірами до 55х40х20 см і вагою до 9 кг.

За тарифом Fly & Celebrate мандрівники мають право взяти у літак дві сумки чи валізи — одну розмірами до 40х30х20 см і вагою до 9 кг, а іншу — з розмірами до 55х40х20 см і вагою до 9 кг.

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Вартість третьої ручної поклажі у цьому тарифі складе від 4-8 євро при зверненні в службу підтримки, через офіційний сайт, або агентський модуль, в аеропорту ціна зросте до 25-40 євро.

Всі додаткові предмети пасажирів (наприклад, верхній одяг, парасольку, ноутбук і т.д.), повинні бути упаковані або в ручну поклажу, або оплачені як її окрема одиниця.

Пасажири, які подорожують з немовлятами, можуть взяти в салон одну одиницю зареєстрованого багажу до 10 кг, а також 1 одиницю ручної поклажі до 5 кг розмірами до 40x30x20 см. Батьки можуть взяти із собою їжу, іграшки та інші необхідні дитячі речі для використання під час польоту.

Раніше Новини.LIVE розповідали, в яких випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часу очікування літака та дальності перельоту.

Також Новини.LIVE писали, яку косметику не варто брати із собою в літак. Зокрема, в частині аеропортів пасажирів зобов'язують перекладати рідини в ємності до 100 мл, із загальним обʼємом до 1л. Через порушення цих правил прикордонники можуть навіть викинути ваші улюблені лосьйони та креми для засмаги.