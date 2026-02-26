Послідовники Ілона Маска взялися за розробку унікального транспорту у Європі — деталі

Система hyperloop проходить випробування в ЄС. Фото: Euronews, Trends. Колаж: Новини.LIVE

У Європі розробляють проєкт футуристичної швидкісної системи hyperloop. Вчені розраховують, що зі швидкістю цього транспорту понад 900 км на годину, від Лондону до Парижу можна буде дістатися менш ніж за пів години.

Як це буде працювати

Концепція гіперлупу передбачає рух пасажирських капсул у спеціальних трубах із низьким тиском. Швидкість вражає — понад 600 миль на годину, тобто близько 960 км/год.

За розрахунками розробників, таким чином дорога з Лондона до Парижа може тривати трохи менше 30 хвилин. З Лондона до Брюсселя — близько 20 хвилин, до Амстердама — 22, а до Берліна — одну годину.

Технологія базується на магнітній левітації, подібній до маглев-поїздів. Капсули рухаються без фізичного контакту з рейками, що зменшує тертя та втрати енергії. У середовищі з мінімальним опором повітря швидкість значно зростає.

Де тестують систему hyperloop

Наразі Європа стала одним із головних майданчиків для випробувань. У 2024 році в нідерландському Веендамі відкрили European Hyperloop Center.

Нещодавно інженери продемонстрували важливий технічний елемент — систему зміни напрямку без рухомих частин. Капсула може переходити на іншу лінію без механічного перемикання колії, і це вважають серйозним кроком до створення повноцінної мережі.

Нідерландська технологічна компанія Hardt Hyperloop встановила новий європейський рекорд швидкості для своєї транспортної системи. Капсула досягла 85 кілометрів на годину та вперше успішно виконала маневр зміни смуги руху під час випробувань.

Що потрібно знати про гіперлуп

Проєкт hyperloop обговорюють уже кілька років. Широку увагу він отримав у 2013 році після публікації концептуального документа Ілона Маска.

Сьогодні діють випробувальні полігони в Хоторні (США), що належить SpaceX, із трасою 1,5 км, та у Лас-Вегасі завдовжки 0,5 км. Будується полігон у Тулузі, де готують ділянки 1 км та 320 м. Рекордна швидкість, показана на випробуваннях, склала 450 — 460 км/год.

Підписано договори про прокладання 10-кілометрових експлуатаційних ліній у Дубаї та Тунжені компанією HyperloopTT, але дати початку робіт не оголошено.

Водночас попри амбітні плани, система поки що перебуває на етапі випробувань. Але розробники переконані, що якщо технологію вдасться масштабувати, вона кардинально змінить швидкісні перевезення по всьому світу.

