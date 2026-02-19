Blue Origin зупинив туристичні рейси у космос заради Місячної програми

Фото: Новини.LIVE, Blue Origin. Колаж: Новини.LIVE

Компанія Blue Origin призупиняє космічні туристичні польоти New Shepard до 2028 року. Згідно з оголошенням, Blue Origin перенаправляє ресурси на швидший розвиток можливостей компанії з пілотованої освоєння Місяця.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Travel Tomorrow.

Реклама

Читайте також:

Ціль — повернення на Місяць

У прес-релізі фірма, що належить Джеффу-Безосу, заявила, що цей крок "відображає відданість Blue Origin меті країни повернутися на Місяць та встановити постійну, стійку місячну присутність".

Перерва в туристичних рейсах до Нью-Шепарда відбувається на тлі того, що Blue Origin назвала "багаторічним накопиченням замовлень від клієнтів", причому попит населення пояснюється "стабільною та надійною роботою" космічної компанії та "винятковим досвідом клієнтів".

Тепер тим, хто мав вилетіти цього року, тепер доводиться чекати до 2028 року, перш ніж рейси відновляться.

Хто керує компанією

Звичайно, ідейним натхненником і засновником компанії є Джефф Безос. І хоча зараз він не обіймає посаду CEO, він бере активну участь у стратегії розвитку Blue Origin, а водночас здебільшого забезпечує фінансування зі своїх особистих коштів.

Однак крім Безоса важливу роль у компанії відіграють:

Девід Лімп — головний виконавчий директор (CEO) з червня 2023 року. Раніше працював в Amazon, де керував підрозділом пристроїв і сервісів.

Боббі Брауер — старший віцепрезидент за програмою New Glenn, який відповідає за розвиток орбітальної ракети компанії.

Філ Джойс — старший віцепрезидент за програмою New Shepard, який курирує розвиток суборбітальних туристичних польотів.

Саме з 2015 року, коли відбувся перший успішний запуск і посадка ракети New Shepard, це стало важливим кроком у розвитку технології багаторазових ракет. А вже у 2021 році пройшов перший пілотований політ New Shepard із самим Джеффом Безосом, його братом Марком, 82-річною Воллі Фанк і 18-річним Олівером Деменом на борту, що зробило їх найстарішою і наймолодшою людиною в космосі.

У 2025 році відбувся історичний перший орбітальний запуск ракети New Glenn, що ознаменував вступ Blue Origin до клубу компаній, здатних доправляти вантажі на орбіту, незважаючи на втрату першого ступеня під час посадки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що не тільки Джефф Безос є єдиним власником компанії Amazon.

Також ми писали, що Ілон Маск офіційно підтвердив, що першими, хто побуває на Марсі, будуть людиноподібні роботи Tesla Optimus. За його планом, перші роботи вирушать на Червону планету на борту корабля SpaceX уже наприкінці 2026 року.