Последователи Илона Маска взялись за разработку суперскоростного транспорта в ЕС

Европейские инженеры разрабатывают проект футуристической скоростной системы hyperloop, предложенной Илоном Маском. Ученые рассчитывают, что со скоростью этого транспорта более 900 км в час, от Лондона до Парижа можно будет добраться менее чем за полчаса.

Как это будет работать

Концепция гиперлупа предусматривает движение пассажирских капсул в специальных трубах с низким давлением. Скорость впечатляет — более 600 миль в час, то есть около 960 км/ч.

По расчетам разработчиков, таким образом дорога из Лондона в Париж может занять чуть менее 30 минут. Из Лондона в Брюссель — около 20 минут, в Амстердам — 22, а в Берлин — один час.

Технология базируется на магнитной левитации, подобной маглев-поездам. Капсулы движутся без физического контакта с рельсами, что уменьшает трение и потери энергии. В среде с минимальным сопротивлением воздуха скорость значительно возрастает.

Где тестируют систему hyperloop

Сейчас Европа стала одной из главных площадок для испытаний. В 2024 году в нидерландском Веендаме открыли European Hyperloop Center.

Недавно инженеры продемонстрировали важный технический элемент — систему изменения направления без движущихся частей. Капсула может переходить на другую линию без механического переключения пути, и это считают серьезным шагом к созданию полноценной сети.

Нидерландская технологическая компания Hardt Hyperloop установила новый европейский рекорд скорости для своей транспортной системы. Капсула достигла 85 километров в час и впервые успешно выполнила маневр смены полосы движения во время испытаний.

Что нужно знать о гиперлупе

Проект hyperloop обсуждают уже несколько лет. Широкое внимание он получил в 2013 году после публикации концептуального документа Илона Маска.

Сегодня действуют испытательные полигоны в Хоторне (США), принадлежащий SpaceX, с трассой 1,5 км, и в Лас-Вегасе длиной 0,5 км. Строится полигон в Тулузе, где готовят участки 1 км и 320 м. Рекордная скорость, показанная на испытаниях, составила 450 — 460 км/ч.

Подписаны договоры о прокладке 10-километровых эксплуатационных линий в Дубае и Тунжене компанией HyperloopTT, но даты начала работ не объявлены.

В то же время, несмотря на амбициозные планы, система пока находится на этапе испытаний. Но разработчики убеждены, что если технологию удастся масштабировать, она кардинально изменит скоростные перевозки по всему миру.

