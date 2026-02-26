Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт В ЕC может появиться сверхбыстрый транспорт по идее Илона Маска

В ЕC может появиться сверхбыстрый транспорт по идее Илона Маска

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 14:23
Последователи Илона Маска взялись за разработку суперскоростного транспорта в ЕС
Система hyperloop проходит испытания в ЕС. Фото: Euronews, Trends. Коллаж: Новини.LIVE

Европейские инженеры разрабатывают проект футуристической скоростной системы hyperloop, предложенной Илоном Маском. Ученые рассчитывают, что со скоростью этого транспорта более 900 км в час, от Лондона до Парижа можно будет добраться менее чем за полчаса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail.

Реклама
Читайте также:

Как это будет работать

Концепция гиперлупа предусматривает движение пассажирских капсул в специальных трубах с низким давлением. Скорость впечатляет — более 600 миль в час, то есть около 960 км/ч.

По расчетам разработчиков, таким образом дорога из Лондона в Париж может занять чуть менее 30 минут. Из Лондона в Брюссель — около 20 минут, в Амстердам — 22, а в Берлин — один час.

Технология базируется на магнитной левитации, подобной маглев-поездам. Капсулы движутся без физического контакта с рельсами, что уменьшает трение и потери энергии. В среде с минимальным сопротивлением воздуха скорость значительно возрастает.

Где тестируют систему hyperloop

Сейчас Европа стала одной из главных площадок для испытаний. В 2024 году в нидерландском Веендаме открыли European Hyperloop Center.

Недавно инженеры продемонстрировали важный технический элемент — систему изменения направления без движущихся частей. Капсула может переходить на другую линию без механического переключения пути, и это считают серьезным шагом к созданию полноценной сети.

Нидерландская технологическая компания Hardt Hyperloop установила новый европейский рекорд скорости для своей транспортной системы. Капсула достигла 85 километров в час и впервые успешно выполнила маневр смены полосы движения во время испытаний.

Что нужно знать о гиперлупе

Проект hyperloop обсуждают уже несколько лет. Широкое внимание он получил в 2013 году после публикации концептуального документа Илона Маска.

Сегодня действуют испытательные полигоны в Хоторне (США), принадлежащий SpaceX, с трассой 1,5 км, и в Лас-Вегасе длиной 0,5 км. Строится полигон в Тулузе, где готовят участки 1 км и 320 м. Рекордная скорость, показанная на испытаниях, составила 450 — 460 км/ч.

Подписаны договоры о прокладке 10-километровых эксплуатационных линий в Дубае и Тунжене компанией HyperloopTT, но даты начала работ не объявлены.

В то же время, несмотря на амбициозные планы, система пока находится на этапе испытаний. Но разработчики убеждены, что если технологию удастся масштабировать, она кардинально изменит скоростные перевозки по всему миру.

Ранее мы писали, что популярный космический шаттл New Shepard неожиданно свернул рейсы для туристов. Компания Blue Origin Джеффа Безоса приостановила космические туристические полеты до 2028 года. Согласно объявлению, Blue Origin перенаправляет ресурсы на более быстрое развитие возможностей компании по пилотируемому освоению Луны.

Теперь тем, кто должен был вылететь в этом году, теперь приходится ждать до 2028 года, прежде чем рейсы возобновятся.

Также мы писали, что Илон Маск официально подтвердил, что первыми, кто побывает на Марсе, будут человекоподобные роботы Tesla Optimus. По его плану, первые роботы отправятся на Красную планету на борту корабля SpaceX уже в конце 2026 года.

Илон Маск транспорт инженеры ЕС разработка
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации