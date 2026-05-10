Нові двоповерхові потяги-готелі вийдуть на маршрути ЄС

Потяг фінської залізниці VR. Фото: Vr.fi

Найближчим часом фінська залізниця вводить в експлуатацію двоповерхові спальні вагони та сучасні вагони-купе. Новий рухомий склад вже готовий для експлуатації. Пасажир відчуватиме себе у потязі так само зручно, ніби у номері в готелі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Railway Supply.

Справжній поїзд-готель

Новий потяг буде їздити за маршрутом Гельсінкі-Рованіємі, а в майбутньому будуть додані напрямки до Швеції та Норвегії.

Кожне купе отримає власний душ із туалетом, три спальні місця та стіл біля вікна. На нижньому ярусі розташовано двоспальне ліжко, над ним — односпальне.

Купе в новому потязі Фінляндії. Фото: Railway.supply

Біля кожного спального місця встановлено регулятор температури й освітлення, а також розетки. Між нижніми ліжками закріплено дзеркало й полицю для журналів. Багаж поставлять під нижні ліжка, окремих багажних відсіків не передбачено.

