Главная Транспорт В ЕС запустят двухэтажные поезда-гостиницы

В ЕС запустят двухэтажные поезда-гостиницы

Дата публикации 10 мая 2026 21:06
Новые двухэтажные поезда-отели выйдут на маршруты ЕС
Поезд финской железной дороги VR. Фото: Vr.fi

В ближайшее время финская железная дорога вводит в эксплуатацию двухэтажные спальные вагоны и современные вагоны-купе. Новый подвижной состав уже готов для эксплуатации. Пассажир будет чувствовать себя в поезде так же удобно, будто в номере в отеле/

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Railway Supply.

Настоящий поезд-отель

Новый поезд будет ездить по маршруту Хельсинки-Рованиеми, а в будущем будут добавлены направления в Швецию и Норвегию.

Каждое купе получит собственный душ с туалетом, три спальных места и стол у окна. На нижнем ярусе расположена двуспальная кровать, над ней - односпальная.

У ЄС запускають поїзди з комфортом кращих готелів - фото 1
Купе в новом поезде Финляндии. Фото: Railway.supply

Возле каждого спального места установлен регулятор температуры и освещения, а также розетки. Между нижними кроватями закреплено зеркало и полка для журналов. Багаж будет поставлен под нижние кровати, отдельных багажных отсеков не предусмотрено.

У ЄС запускають поїзди з комфортом кращих готелів - фото 2
Купе в новом поезде Финляндии. Фото: Railway.supply

Напомним, ранее Новини.LIVE писали, что Саудовская Аравия запускает лакшери-поезд, билеты на который стоят от 7 тысяч евро.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Японии разрабатывают самый быстрый в мире поезд. Ожидается, что он сможет развивать скорость до 603,5 км/ч.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
