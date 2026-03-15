У Британії анонсували новий потяг з дешевими квитками

Потяг Lumo в Британії. Фото: Which

Цього літа запустять новий бюджетний залізничний маршрут із Шотландії до Лондона. Компанія Lumo запускає нові міжміські поїзди на головній лінії Західного узбережжя. Перевізник обіцяє низькі тарифи для пасажирів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Independent.

Квитки на повий потяг вже можна придбати на поїздки з 10 липня до кінця літа. Найближчими тижнями планується додати ще кілька рейсів.

Пасажири можуть забронювати поїздку з Лондона до Стірлінга вже від 35 євро (приблизно 1770 гривень), з Лондона до Престона — за 28 євро (приблизно 1415 гривень), а з Престона до Стірлінга — за 17 євро (860 гривень). Для отримання додаткової знижки можна скористатись залізничними картками.

Новий маршрут пролягатиме між Лондоном-Юстоном і Стірлінгом та зупинятиметься в:

Мілтон-Кейнсі;

Нунітоні;

Крю;

Престон;

Карлайлі;

Локербі;

Мазервелі;

Віффлеті;

Грінфолдсі;

Ларберті.

Пасажирів доставлятимуть поїздами серії 222, в яких було оновлено інтер’єр та сидіння.

