Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт У Британії анонсували новий потяг з дешевими квитками

У Британії анонсували новий потяг з дешевими квитками

Ua ru
Дата публікації: 15 березня 2026 21:55
Потяг Lumo в Британії. Фото: Which

Цього літа запустять новий бюджетний залізничний маршрут із Шотландії до Лондона. Компанія Lumo запускає нові міжміські поїзди на головній лінії Західного узбережжя. Перевізник обіцяє низькі тарифи для пасажирів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Independent.

Читайте також:

Новий потяг у Британії

Квитки на повий потяг вже можна придбати на поїздки з 10 липня до кінця літа. Найближчими тижнями планується додати ще кілька рейсів.

Пасажири можуть забронювати поїздку з Лондона до Стірлінга вже від 35 євро (приблизно 1770 гривень), з Лондона до Престона — за 28 євро (приблизно 1415 гривень), а з Престона до Стірлінга — за 17 євро (860 гривень). Для отримання додаткової знижки можна скористатись залізничними картками.

Новий маршрут пролягатиме між Лондоном-Юстоном і Стірлінгом та зупинятиметься в:

  • Мілтон-Кейнсі;
  • Нунітоні;
  • Крю;
  • Престон;
  • Карлайлі;
  • Локербі;
  • Мазервелі;
  • Віффлеті;
  • Грінфолдсі;
  • Ларберті.

Пасажирів доставлятимуть поїздами серії 222, в яких було оновлено інтер’єр та сидіння.

Раніше ми розповідали, що залізничний перевізник European Sleeper запускає залізничний маршрут між Брюсселем (Бельгія) та Міланом (Італія). Поїзд зупинятиметься в Брюсселі (Бельгія), Кельні (Німеччина), Цюриху (Швейцарія) та Мілані (Італія).

У ньому будуть доступні бюджетні місця та спальні вагони. Також буде можливість вибрати спальні місця категорій Comfort Standard і Comfort Plus.

Також писали, що чеський національний оператор České dráhy (ČD) у співпраці з польським перевізником PKP Intercity запустить польський поїзд SuperCity SC 511/516 на маршруті Прага — Богумін. Pendolino вперше курсуватиме в регулярному комерційному режимі за межами Польщі.

Потяги оснащені кондиціонерами, Wi-Fi, сучасною системою інформування пасажирів, облаштовані для людей з обмеженою мобільністю. 

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації