В Британии анонсировали новый поезд с дешевыми билетами
Этим летом запустят новый бюджетный железнодорожный маршрут из Шотландии в Лондон. Компания Lumo запускает новые междугородние поезда на главной линии Западного побережья. Перевозчик обещает низкие тарифы для пассажиров.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Independent.
Новый поезд в Британии
Билеты на новый поезд уже можно приобрести на поездки с 10 июля до конца лета. В ближайшие недели планируется добавить еще несколько рейсов.
Пассажиры могут забронировать поездку из Лондона в Стирлинг уже от 35 евро (примерно 1770 гривен), из Лондона в Престон — за 28 евро (примерно 1415 гривен), а из Престона в Стирлинг — за 17 евро (860 гривен). Для получения дополнительной скидки можно воспользоваться железнодорожными карточками.
Новый маршрут будет пролегать между Лондоном-Юстоном и Стирлингом и будет останавливаться в:
- Милтон-Кейнсе;
- Нунитоне;
- Крю;
- Престон;
- Карлайл;
- Локерби;
- Мазервели;
- Уиффлети;
- Гринфолси;
- Ларберти.
Пассажиров будут доставлять поездами серии 222, в которых был обновлен интерьер и сиденья.
Ранее мы рассказывали, что железнодорожный перевозчик European Sleeper запускает железнодорожный маршрут между Брюсселем (Бельгия) и Миланом (Италия). Поезд будет останавливаться в Брюсселе (Бельгия), Кельне (Германия), Цюрихе (Швейцария) и Милане (Италия).
В нем будут доступны бюджетные места и спальные вагоны. Также будет возможность выбрать спальные места категорий Comfort Standard и Comfort Plus.
Также писали, что чешский национальный оператор České dráhy (ČD) в сотрудничестве с польским перевозчиком PKP Intercity запустит польский поезд SuperCity SC 511/516 на маршруте Прага — Богумин. Pendolino впервые будет курсировать в регулярном коммерческом режиме за пределами Польши.
Поезда оснащены кондиционерами, Wi-Fi, современной системой информирования пассажиров, обустроены для людей с ограниченной мобильностью.
Читайте Новини.LIVE!