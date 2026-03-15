Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ua ru
Дата публикации 15 марта 2026 21:55
В Британии анонсировали новый поезд с дешевыми билетами
Поезд Lumo в Британии. Фото: Which

Этим летом запустят новый бюджетный железнодорожный маршрут из Шотландии в Лондон. Компания Lumo запускает новые междугородние поезда на главной линии Западного побережья. Перевозчик обещает низкие тарифы для пассажиров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Independent.

Новый поезд в Британии

Билеты на новый поезд уже можно приобрести на поездки с 10 июля до конца лета. В ближайшие недели планируется добавить еще несколько рейсов.

Пассажиры могут забронировать поездку из Лондона в Стирлинг уже от 35 евро (примерно 1770 гривен), из Лондона в Престон — за 28 евро (примерно 1415 гривен), а из Престона в Стирлинг — за 17 евро (860 гривен). Для получения дополнительной скидки можно воспользоваться железнодорожными карточками.

Новый маршрут будет пролегать между Лондоном-Юстоном и Стирлингом и будет останавливаться в:

  • Милтон-Кейнсе;
  • Нунитоне;
  • Крю;
  • Престон;
  • Карлайл;
  • Локерби;
  • Мазервели;
  • Уиффлети;
  • Гринфолси;
  • Ларберти.

Пассажиров будут доставлять поездами серии 222, в которых был обновлен интерьер и сиденья.

Ранее мы рассказывали, что железнодорожный перевозчик European Sleeper запускает железнодорожный маршрут между Брюсселем (Бельгия) и Миланом (Италия). Поезд будет останавливаться в Брюсселе (Бельгия), Кельне (Германия), Цюрихе (Швейцария) и Милане (Италия).

В нем будут доступны бюджетные места и спальные вагоны. Также будет возможность выбрать спальные места категорий Comfort Standard и Comfort Plus.

Также писали, что чешский национальный оператор České dráhy (ČD) в сотрудничестве с польским перевозчиком PKP Intercity запустит польский поезд SuperCity SC 511/516 на маршруте Прага — Богумин. Pendolino впервые будет курсировать в регулярном коммерческом режиме за пределами Польши.

Поезда оснащены кондиционерами, Wi-Fi, современной системой информирования пассажиров, обустроены для людей с ограниченной мобильностью.

Великобритания путешествие поезда Лондон туризм железная дорога
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации