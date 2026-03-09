European Sleeper запускає залізничний маршрут між Брюсселем та Міланом — ціни на квитки

Новий потяг з'єднає чотири популярних міста Європи
Новий нічний поїзд незабаром з'єднає чотири європейські міста. Компанія European Sleeper запускає залізничний маршрут між Брюсселем (Бельгія) та Міланом (Італія).
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Sun.
Новий потяг в Європі
Зазначається, що поїзд зупинятиметься в Брюсселі (Бельгія), Кельні (Німеччина), Цюриху (Швейцарія) та Мілані (Італія).
У поїзді будуть доступні бюджетні місця та спальні вагони. Також буде можливість вибрати спальні місця категорій Comfort Standard і Comfort Plus.
У купе "Комфорт" може розміститися до п'яти осіб, Вагон оснащений місцями, які вдень є сидіннями, а вночі трансформуються у ліжка. В потязі можна буде забронювати місця в окремих жіночих купе.
Кожен пасажир отримає ковдру, простирадло та подушку. В купе буде доступна вода в пляшках, є невеликий столик біля вікна і великий розкладний стіл.
Рушники, туалетні приналежності, сніданок, мінеральна вода і вітальний напій також включені у вартість.
У поїзді також планується облаштувати невеликий буфет, де пасажири зможуть придбати закуски та напої.
У поїзді будуть доступні розетки та безкоштовний Wi-Fi.
Дата запуску потяга була перенесена з 18 червня на 9 вересня, квитки надійдуть у продаж 17 березня.
Поїзд курсуватиме з Брюсселя по понеділках, четвергах і суботах, а з Мілана — по середах, п'ятницях і неділях.
З Брюсселя поїзд відправлятиметься о 17:56, зупиняючись у Кельні о 22:07, у Цюриху наступного дня о 6:42 і прибуватиме до Мілана об 11:30.
З Мілана поїзд відправлятиметься щодня о 17:30, зупиняючись у Цюриху о 22:35, у Кельні наступного дня о 7:59 і, нарешті, у Брюсселі об 11:10.
Потяг зупинятиметься у Льєжі (Бельгія), Аахені (Німеччина); Арт-Гольдау, Гешенені, Беллінцоні, Лугано і К'яссо (Швейцарія) та на озері Комо (Італії).
Квитки в класичному купе коштують від 49,99 євро в один бік.
Раніше ми розповідали, що між Швецію з Норвегією залізничний перевізник Snälltåget запустить новий потяг. Маршрут пролягатиме вздовж західного узбережжя Швеції та зупинятиметься у 7 містах. Ціни на квитки стартують від 14 євро.
Також писали, що чеський національний оператор České dráhy (ČD) у співпраці з польським перевізником PKP Intercity запустить польський поїзд SuperCity SC 511/516 на маршруті Прага — Богумін. Pendolino вперше курсуватиме в регулярному комерційному режимі за межами Польщі.
Потяги оснащені кондиціонерами, Wi-Fi, сучасною системою інформування пасажирів, облаштовані для для людей з обмеженою мобільністю.
