European Sleeper запускає залізничний маршрут між Брюсселем та Міланом — ціни на квитки

Новий нічний поїзд незабаром з'єднає чотири європейські міста. Компанія European Sleeper запускає залізничний маршрут між Брюсселем (Бельгія) та Міланом (Італія).

Новий потяг в Європі

Зазначається, що поїзд зупинятиметься в Брюсселі (Бельгія), Кельні (Німеччина), Цюриху (Швейцарія) та Мілані (Італія).

У поїзді будуть доступні бюджетні місця та спальні вагони. Також буде можливість вибрати спальні місця категорій Comfort Standard і Comfort Plus.

У купе "Комфорт" може розміститися до п'яти осіб, Вагон оснащений місцями, які вдень є сидіннями, а вночі трансформуються у ліжка. В потязі можна буде забронювати місця в окремих жіночих купе.

Кожен пасажир отримає ковдру, простирадло та подушку. В купе буде доступна вода в пляшках, є невеликий столик біля вікна і великий розкладний стіл.

Рушники, туалетні приналежності, сніданок, мінеральна вода і вітальний напій також включені у вартість.

У поїзді також планується облаштувати невеликий буфет, де пасажири зможуть придбати закуски та напої.

У поїзді будуть доступні розетки та безкоштовний Wi-Fi.

Дата запуску потяга була перенесена з 18 червня на 9 вересня, квитки надійдуть у продаж 17 березня.

Поїзд курсуватиме з Брюсселя по понеділках, четвергах і суботах, а з Мілана — по середах, п'ятницях і неділях.

З Брюсселя поїзд відправлятиметься о 17:56, зупиняючись у Кельні о 22:07, у Цюриху наступного дня о 6:42 і прибуватиме до Мілана об 11:30.

З Мілана поїзд відправлятиметься щодня о 17:30, зупиняючись у Цюриху о 22:35, у Кельні наступного дня о 7:59 і, нарешті, у Брюсселі об 11:10.

Потяг зупинятиметься у Льєжі (Бельгія), Аахені (Німеччина); Арт-Гольдау, Гешенені, Беллінцоні, Лугано і К'яссо (Швейцарія) та на озері Комо (Італії).

Квитки в класичному купе коштують від 49,99 євро в один бік.

