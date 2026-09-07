Зміни у роботі аеропорта Кишинева: до 17 вересня посилили заходи безпеки через наплив хасидських паломників

Аеропорт Кишинева. Фото ілюстративне: Moldova1

У міжнародному аеропорту "Євген Дога" в Кишиньові з 7 до 17 вересня діятимуть додаткові організаційні та безпекові заходи. Причиною стало очікуване збільшення кількості пасажирів і рейсів через транзит хасидських паломників, які прямують через Молдову до Умані. Тому пасажири, які летять через Кишинів, можуть зіткнутися з більшим потоком людей та активнішим рухом біля аеропорту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Moldova Liberă.

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У цей період до роботи в найбільш завантажених частинах аеропорту залучили додаткових працівників. Пасажиропотоки контролюватимуть упродовж дня, а організацію проходження процедур за потреби оперативно змінюватимуть відповідно до ситуації.

Як працюватимуть служби аеропорту

За безпеку та громадський порядок у період підвищеного навантаження відповідають прикордонна поліція, митна служба, карабінери та поліція. Їхня робота буде скоординована з адміністрацією аеропорту.

Одним із головних завдань стало забезпечення безперешкодного проходження прикордонного контролю. Організацію роботи адаптуватимуть у межах наявної інфраструктури, щоб зменшити час очікування та не допустити надмірного скупчення людей у терміналах.

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Водночас додаткові потоки пасажирів планують організувати так, щоб вони не впливали на виконання регулярних рейсів. Влада також намагатиметься мінімізувати незручності для інших мандрівників, які користуватимуться аеропортом у цей період.

Посилення заходів пов’язане з транзитом хасидських паломників, які через Молдову прямують до Умані. Щороку вони прибувають до міста напередодні Рош га-Шана — єврейського Нового року — та відвідують могилу рабина Нахмана з Брацлава.

У 2026 році Рош га-Шана припадає на 11–13 вересня. Через закриття повітряного простору України для цивільної авіації частина паломників добирається до регіону через сусідні країни, зокрема Молдову, після чого продовжує шлях до Умані наземним транспортом.

Що варто врахувати іншим пасажирам

Збільшення пасажиропотоку може вплинути не лише на роботу служб аеропорту, а й на час, необхідний для поїздки до нього. Очікується інтенсивніший рух на під'їздах до аеропорту, тому пасажирам радять заздалегідь планувати дорогу та враховувати можливі затримки.

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