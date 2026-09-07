Изменения в работе аэропорта Кишинева: к 17 сентября ужесточили меры безопасности из-за наплыва хасидских паломников

Аэропорт Кишинева. Фото иллюстративное: Moldova1

В международном аэропорту "Евгений Дога" в Кишиневе с 7 по 17 сентября будут действовать дополнительные организационные и меры безопасности. Причиной стало ожидаемое увеличение количества пассажиров и рейсов из-за транзита хасидских паломников, следующих через Молдову в Умань. Поэтому летящие через Кишинев пассажиры могут столкнуться с большим потоком людей и более активным движением возле аэропорта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Moldova Liberă.

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В этот период для работы в наиболее загруженных частях аэропорта привлекли дополнительных работников. Пассажиропотоки будут контролировать в течение дня, а организацию прохождения процедур при необходимости будут оперативно менять в соответствии с ситуацией.

Как будут работать службы аэропорта

За безопасность и общественный порядок в период повышенной погрузки отвечают пограничная полиция, таможенная служба, карабинеры и полиция. Их работа будет скоординирована с администрацией аэропорта.

Одной из главных задач стало обеспечение беспрепятственного прохождения пограничного контроля. Организацию работы будут адаптировать в рамках существующей инфраструктуры, чтобы уменьшить время ожидания и не допустить чрезмерного скопления людей в терминалах.

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В то же время, дополнительные потоки пассажиров планируют организовать так, чтобы они не влияли на выполнение регулярных рейсов. Власти также пытаются минимизировать неудобства для других путешественников, которые будут пользоваться аэропортом в этот период.

Ужесточение мер связано с транзитом хасидских паломников, которые через Молдову направляются в Умань. Ежегодно они прибывают в город накануне Рош га-Шана — еврейского Нового года — и посещают могилу раввина Нахмана из Брацлава.

В 2026 году Рош га-Шана приходится на 11-13 сентября. Из-за закрытия воздушного пространства Украины для гражданской авиации часть паломников добирается в регион через соседние страны, в частности, Молдову, после чего продолжает путь в Умань наземным транспортом.

Что следует учесть другим пассажирам

Увеличение пассажиропотока может повлиять не только на работу служб аэропорта, но и на время, необходимое для поездки в него. Ожидается более интенсивное движение на подъездах к аэропорту, поэтому пассажирам советуют заранее планировать дорогу и учитывать возможные задержки.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как пассажирам Wizz Air сэкономить на авиабилетах. При бронировании жилья через вкладку Hotel в приложении лоукостера можно получить 5% кэшбека на личный счет. Накопленные средства позволяют частично или полностью оплатить следующий перелет, а за пропущенный онлайн check-in в аэропорту придется заплатить 40 евро.

Также Новини.LIVE писали, какие документы нужны водителям из Одесщины для поездки в Молдову. Кроме паспорта, водительских прав, техпаспорта и "Зеленой карты", автомобиль должен пройти техосмотр, а подтвердить это нужно действующим протоколом или сертификатом. Если же водитель не владелец машины, также могут попросить документ о праве пользования авто.