Запізнення на літак Ryanair: як можна пересісти на найближчий рейс

Літак Ryanair. Фото:pexels.com

Проспати та пропустити свій рейс — це доволі стресова ситуація, адже більшість авіакомпаній не повертають кошти в такому випадку, проте є вихід. Ірландський лоукостер Ryanair. дає можливість пасажирам, які не встигли на свій літак, пересісти на наступний рейс.

Про це пише avianews.com, передає Новини.LIVE.

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Запізнення на літак Ryanair

У списку зборів Ryanair є рядок Missed Departure Fee (плата за пропущений рейс — Ред з англ.). Щоб пересісти на наступний рейс, пасажиру доведеться сплатити штраф у розмірі 100 євро.

Проте, щоб скористатися такою можливістю, пасажиру треба з’явитися на стійці реєстрації в аеропорту не пізніше, ніж через годину після вильоту пропущеного ним рейсу.

Якщо пасажир виконає ці дві умови — його пересадять на наступний доступний рейс.

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Така можливість може бути дуже корисною, адже квитки в день вильоту зазвичай коштують кілька сотень євро. Пасажиру також не треба буде доплачувати за багаж. Працівники авіакомпанії переоформлюють старий авіаквиток, на який автоматично переносяться усі оплачені додаткові послуги.

Проте перед тим, як платити штраф, перевірте ціни на квитки на літак в той день. Малоймовірно, але рейс може летіти напівпустим і у квитки можуть вартувати менше 100 євро. Так вам буде вигідніше придбати новий квиток, ніж переоформлювати старий.

Раніше Новини.LIVE розповіли, чому не завжди варто довіряти дешевим пропозиціям Ryanair. Дуже часто невеликі аеропорти, що є хабами Ryanair, знаходяться далеко від великих міст. Тому дорога туди часто може обійтися пасажирам навіть дорожче, ніж сам політ.

Також Новини.LIVE писали, за що Ryanair може оштрафувати пасажира стягненням у розмірі 55 євро. Пасажирам треба вчасно зареєструватися онлайн. Залежно від того, чи бронював мандрівник місця одразу після купівлі квитків, надається різний час, підтвердити свій політ.