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Головна Транспорт Turkish Airlines розширює польоти до популярної спекотної країни

Turkish Airlines розширює польоти до популярної спекотної країни

Ua ru
12 жовтня 2026 10:38
Turkish Airlines додав рейси Стамбул-Лагос: новий розклад та ціни на квитки
Літак Turkish Airlines. Фото: Turkish Airlines/Facebook

Популярна авіакомпанія Turkish Airlines розширює розклад. Авіаперевізник оголосив про плани збільшити частоту рейсів за маршрутом Стамбул — Лагос. Їх кількість з 11 грудня 2026 грудня зросте із семи до десяти.

Про це пише Travel and Tour World, передає Новини.LIVE.

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Turkish Airlines розширила польоти до Африки

З 11 грудня 2026 року авіакомпанія "Turkish Airlines" планує збільшити частоту рейсів за маршрутом Лагос — Стамбул з одного рейсу на день до десяти рейсів на тиждень у кожному напрямку.

У пасажирів, які подорожують у ділових та туристичних цілях, більше можливостей для перельотів через Стамбул до Африки.

Оновлений графік означає збільшення кількості щотижневих регулярних рейсів на 42,9 відсотка порівняно з існуючим графіком із семи рейсів.

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Поки авіакомпанія не повідомила дні тижня та час вильоту, типи літаків та кількість місць на додаткових рейсах.

Вартість квитків залежатиме від дат поїздки, наявності місць, умов бронювання та тарифів, що діятимуть на момент оформлення пасажирами квитків.

Лагос є одним із головних комерційних та авіаційних центрів Нігерії. Його міжнародний аеропорт обслуговує пасажирів, які подорожують з діловими, навчальними, туристичними, сімейними та іншими цілями.

Перед бронюванням квитків мандрівникам варто ознайомитися з нормами перевезення багажу, умовами квитків та часом на пересадку.

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авіарейси літак подорож Африка авіація
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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