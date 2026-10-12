Turkish Airlines добавила рейсы Стамбул—Лагос: новое расписание и цены на билеты

Самолет Turkish Airlines. Фото: Turkish Airlines/Facebook

Популярная авиакомпания Turkish Airlines расширяет расписание. Авиаперевозчик объявил о планах увеличить частоту рейсов по маршруту Стамбул — Лагос. С 11 декабря 2026 года их количество увеличится с семи до десяти.

Об этом пишет Travel and Tour World, передает Новини.LIVE.

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Turkish Airlines расширила полеты в Африку

С 11 декабря 2026 года авиакомпания Turkish Airlines планирует увеличить частоту рейсов по маршруту Лагос — Стамбул с одного рейса в день до десяти рейсов в неделю в каждом направлении.

У пассажиров, путешествующих в деловых и туристических целях, появится больше возможностей для перелетов через Стамбул в Африку.

Обновлённое расписание означает увеличение количества еженедельных регулярных рейсов на 42,9 процента по сравнению с существующим расписанием из семи рейсов.

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Пока авиакомпания не сообщила дни недели и время вылета, типы самолетов и количество мест на дополнительных рейсах.

Стоимость билетов будет зависеть от дат поездки, наличия мест, условий бронирования и тарифов, действующих на момент оформления пассажирами билетов.

Лагос является одним из главных коммерческих и авиационных центров Нигерии. Его международный аэропорт обслуживает пассажиров, путешествующих с деловыми, учебными, туристическими, семейными и другими целями.

Перед бронированием билетов путешественникам стоит ознакомиться с правилами перевозки багажа, условиями билетов и временем на пересадку.

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