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Головна Транспорт Туристка розповіла, як найшвидше пройти рамки в аеоропорту

Туристка розповіла, як найшвидше пройти рамки в аеоропорту

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2026 15:34
Подорож літаком: як уникнути черг при проходженні контролю
Аеропорт в Будапешті. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова.

Поїздка в аеропорт може зіпсувати настрій на всю майбутню відпустку. Довгі черги, нерви, прискіпливі прикордонники — ось із чим стикаються тисячі мандрівників у світі. Проте при проходження рамок можна суттєво заощадити час, якщо знати кілька  хитрощів.

Про це повідомила користувачка zaitseva.aline в Instagram, передає Новини.LIVE

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Як швидко пройти рамки у будь-якому аеропорту 

Мандрівникам найкраще уникати найпіковіші години. У ранкові і вечірні прильоти скупчуються найбільше людей.

Також важливу роль у чергах відіграє день тижня. Зокрема, понеділок і п'ятниця є найбільш завантаженими днями в плані кількості пасажирів в аеропорту. 

Перед поїздкою до аеропорту, перевірте, чи передбачені в ньому системи прискореної перевірки, такі як фаст-трек (Fast Track). Вона дає змогу швидко пройти реєстрацію, перевірку безпеки та паспортний контроль.

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При плануванні відпустки також варто враховувати сезон. Зокрема, найбільші черги в аеропортах спостерігаються у літні місяці і у новорічні свята. Найпопулярнішими місяцями є липень, серпень і трошки вересня. 

Зазделегідь підготуйтеся до проходження конролю в аеропорту. Дістаньте всі електронні присторії, косметичку з рідинами. В холодну пору року зніміть верхній одяг та дістаньте із кишень всі металеві предмети (ключі, монети та інше).

Є невеличка хитрість — з лівого боку зазвичай трохи менші черги. Це пов'язано із психологічною схильністю багатьох людей повертати праворуч. Також старайтеся уникати черг із маленькими дітьми чи із пасажирами, у яких багато речей.

Раніше Новини.LIVE розповідали, до якого аеропорту найвигідніше планувати свій маршрут з Києва. Зокрема, мандрівники можуть вилетіти з румунських міст Ясси (578 кілометрів від Києва) та Сучави (625 кілометрів від Києва). 

Також Новини.LIVE писали, в яких випадках пасажир має право отримати грошову компенсацію за скасований чи перенесений авіарейс. Термін звернення складає 6 років, тож кошти можна отримати навіть за давнішні рейси. Розмір компенсації залежить від конкретного випадку, часу очікування літака та дальності перельоту.

аеропорти подорож літаки
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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