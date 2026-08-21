Путешествие на самолете: как избежать очередей при прохождении контроля

Аэропорт в Будапеште. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова.

Поездка в аэропорт может испортить настроение на весь предстоящий отпуск. Длинные очереди, нервы, придирчивые пограничники — вот с чем сталкиваются тысячи путешественников по всему миру. Однако при прохождении досмотра можно существенно сэкономить время, если знать несколько хитростей.

Об этом сообщила пользовательница zaitseva.aline в Instagram, передает Новини.LIVE.

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Как быстро пройти досмотры в любом аэропорту

Путешественникам лучше всего избегать часов пик. При утренних и вечерних прилетах скапливается больше всего людей.

Также важную роль в образовании очередей играет день недели. В частности, понедельник и пятница — самые загруженные дни с точки зрения количества пассажиров в аэропорту.

Перед поездкой в аэропорт проверьте, предусмотрены ли в нем системы ускоренного прохождения, такие как «фаст-трек» (Fast Track). Она позволяет быстро пройти регистрацию, досмотр и паспортный контроль.

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При планировании отпуска также стоит учитывать сезон. В частности, самые большие очереди в аэропортах наблюдаются в летние месяцы и в новогодние праздники. Самыми популярными месяцами являются июль, август и часть сентября.

Заранее подготовьтесь к прохождению контроля в аэропорту. Достаньте все электронные устройства, косметичку с жидкостями. В холодное время года снимите верхнюю одежду и достаньте из карманов все металлические предметы (ключи, монеты и прочее).

Есть небольшая хитрость — с левой стороны обычно чуть меньше очередей. Это связано с психологической склонностью многих людей поворачивать направо. Также старайтесь избегать очередей с маленькими детьми или с пассажирами, у которых много вещей.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в какой аэропорт выгоднее всего планировать свой маршрут из Киева. В частности, путешественники могут вылететь из румынских городов Яссы (578 километров от Киева) и Сучавы (625 километров от Киева).

Также Новини.LIVE писали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесённый авиарейс. Срок обращения составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давнишние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.