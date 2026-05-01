Політ з Ryanair: в якій країні компанія найчастіше перевіряє ручну поклажу

Літак Ryanair.

Популярний ірландський лоукостер Ryanair дає пасажирам можливість подорожувати за доступними цінами. Проте компанія заробляє на пасажирах, які порушують норми ручної поклажі. Зокрема, перевізник часто стягує в аеропорту плату за багаж, яка у кілька разів перевищує вартість самого квитка.

Досвідчена туристка dashassk_ в соцмережі Threads розкрила, в який країні мандрівникам варто бути особливо обережними, передає Новини.LIVE.

В аеропорту якої країни не варто перевантажувати рюкзак

За словами мандрівниці, саме в Польщі Ryanair практично завжди прискіпливо перевіряє розмір безкоштовної ручної поклажі. Вона попереджає, що в тому випадку, якщо ваш рюкзак не пролізе в рамку — вам доведеться сплатити 70 євро (приблизно 3600 гривень).

"В Італії, Іспанії і т.д. можуть закрити очі і не перевіряти, але тільки не в Польщі. Любителі напхати плотненько рюкзаки — майте на увазі", — додала туристка.

Дівчина показала розміри рюкзака, з яким не має виникнути проблем в аеропорту.

Частина користувачів зізнались, що найчастіше отримують штрафи саме в аеропортах Польщі, інші ж мандрівники заявили, що щасливчики та ніколи не зіштовхувались з проблемами у Кракові, Вроцлаві, Варшаві та інших містах.

Станом на початок травня пасажири мають право без доплат взяти із собою в літак Ryanair рюкзак чи сумку розміром до 40 x 30 x 20 см об'ємом до 24 літрів. Технічно обмежень щодо ваги ручної поклажі не передбачено, але пасажири мають самостійно підняти її на борт літака.

