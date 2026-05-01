Полет с Ryanair: в какой стране компания чаще всего проверяет ручную кладь

Самолет Ryanair.

Популярный ирландский лоукостер Ryanair дает пассажирам возможность путешествовать по доступным ценам. Однако компания зарабатывает на пассажирах, которые нарушают нормы ручной клади. В частности, перевозчик часто взимает в аэропорту плату за багаж, которая в несколько раз превышает стоимость самого билета.

Опытная туристка dashassk_ в соцсети Threads раскрыла, в какой стране путешественникам стоит быть особенно осторожными, передает Новини.LIVE.

В аэропорту какой страны не стоит перегружать рюкзак

По словам путешественницы, именно в Польше Ryanair практически всегда придирчиво проверяет размер бесплатной ручной клади. Она предупреждает, что в том случае, если ваш рюкзак не пролезет в рамку — вам придется заплатить 70 евро (примерно 3600 гривен).

"В Италии, Испании и т.д. могут закрыть глаза и не проверять, но только не в Польше. Любители напихать плотненько рюкзаки — имейте в виду", — добавила туристка.

Девушка показала размеры рюкзака, с которым не должно возникнуть проблем в аэропорту.

Часть пользователей признались, что чаще всего получают штрафы именно в аэропортах Польши, другие же путешественники заявили, что счастливчики и никогда не сталкивались с проблемами в Кракове, Вроцлаве, Варшаве и других городах.

По состоянию на начало мая пассажиры имеют право без доплат взять с собой в самолет Ryanair рюкзак или сумку размером до 40 x 30 x 20 см объемом до 24 литров. Технически ограничений по весу ручной клади не предусмотрено, но пассажиры должны самостоятельно поднять ее на борт самолета.

