Подорож з Укрзалізницею: який вигляд має вагон фірмового поїзда УЗ "Січеслав"

Купе в пасажирському потязі УЗ "Січеслав". Фото: Укрзалізниця/Facebook, скриншот. Колаж: Новини.LIVE

Попри постійні удари Росії, Укрзалізниця продовжує оновлювати рухомий склад. Зокрема, українці нині мають можливість подорожувати країною на сучасних флагманських потягах. Досвідчена мандрівниця показала умови у фірмовому потязі №79/80 Дніпро – Київ – Львів: "Січеслав".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис у соцмережі Threads.

Купе у потязі №79/80 Дніпро – Київ – Львів

Пасажирка розповіла, що залишилась у захваті від поїздки у фірмовому потязі "Січеслав". Його вагони якого є одними із найсучасніших. Вони були виготовлені вже під час війни — у грудні 2024 року. Пасажирка залишилась у захваті від комфортних умов для мандрівок.

У оновленому купе доволі багато простору, зокрема, прибрали 3 полицю над другою та додали відстані між місцями. Крім того, на вікнах встановлені жалюзі, а на верхніх полицях є обмежувачі, які не дадуть мандрівникам серед ночі впасти зі своєї полиці.

Для пасажирів верхніх полиць облаштовані розетки, ліхтарик для читання, а також зручна полиця для речей. В туалеті доволі чисто, багато місця і чисті дзеркала та поверхні.

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"Чистий просторий вагон, чистий санвузол, зручні м'які полиці, на верхній полиці є також столик та додаткова збільшена полиця для речей. І окрема увага постіль! Білосніжна! Та випрасувана!", — зазначила пасажирка.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що як діяти пасажирам УЗ, якщо в потязі не працює ні вентиляція, ні кондиціонери. Їздити в задушливому потязі влітку може бути небезпечним для людини. Мандрівникам варто вимагати дотримання своїх прав.

Також Новини.LIVE писали, що на пасажирку Укрзалізниці ледь не впало вікно. Вона намагалася його відкрити та помітила, що рама у плачевному стані. Перевізник розповів, в яких випадках списуються потяги.