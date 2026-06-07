Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Туристка показала поезд УЗ "Сичеслав": чем отличается от обычного

Туристка показала поезд УЗ "Сичеслав": чем отличается от обычного

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 11:30
Путешествие с Укрзализныцей: как выглядит вагон фирменного поезда УЗ "Сичеслав"
Купе в пассажирском поезде УЗ "Сичеслав". Фото: Укрзализныця/Facebook, скриншот. Коллаж: Новини.LIVE

Несмотря на постоянные удары России, Укрзализныця продолжает обновлять подвижной состав. В частности, украинцы сейчас имеют возможность путешествовать по стране на современных флагманских поездах. Опытная путешественница показала условия в фирменном поезде №79/80 Днепр — Киев — Львов: "Сичеслав".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение в соцсети Threads.

Купе в поезде №79/80 Днепр — Киев — Львов в поезде №79/80

Пассажирка рассказала, что осталась в восторге от поездки в фирменном поезде "Сичеслав". Его вагоны которого являются одними из самых современных. Они были изготовлены уже во время войны — в декабре 2024 года. Пассажирка осталась в восторге от комфортных условий для путешествий.

В обновленном купе довольно много пространства, в частности, убрали 3 полку над второй и добавили расстояния между местами. Кроме того, на окнах установлены жалюзи, а на верхних полках есть ограничители, которые не дадут путешественникам среди ночи упасть со своей полки.

Для пассажиров верхних полок обустроены розетки, фонарик для чтения, а также удобная полка для вещей. В туалете довольно чисто, много места и чистые зеркала и поверхности.

Читайте также:

"Чистый просторный вагон, чистый санузел, удобные мягкие полки, на верхней полке есть также столик и дополнительная увеличенная полка для вещей. И отдельное внимание постель! Белоснежная! И выглаженная!", — отметила пассажирка.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что как действовать пассажирам УЗ, если в поезде не работает ни вентиляция, ни кондиционеры. Ездить в душном поезде летом может быть опасным для человека. Путешественникам стоит требовать соблюдения своих прав.

Также Новини.LIVE писали, что на пассажирку Укрзализныци едва не упало окно. Она пыталась его открыть и заметила, что рама в плачевном состоянии. Перевозчик рассказал, в каких случаях списываются поезда.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации