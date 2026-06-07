Путешествие с Укрзализныцей: как выглядит вагон фирменного поезда УЗ "Сичеслав"

Купе в пассажирском поезде УЗ "Сичеслав". Фото: Укрзализныця/Facebook, скриншот. Коллаж: Новини.LIVE

Несмотря на постоянные удары России, Укрзализныця продолжает обновлять подвижной состав. В частности, украинцы сейчас имеют возможность путешествовать по стране на современных флагманских поездах. Опытная путешественница показала условия в фирменном поезде №79/80 Днепр — Киев — Львов: "Сичеслав".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение в соцсети Threads.

Купе в поезде №79/80 Днепр — Киев — Львов в поезде №79/80

Пассажирка рассказала, что осталась в восторге от поездки в фирменном поезде "Сичеслав". Его вагоны которого являются одними из самых современных. Они были изготовлены уже во время войны — в декабре 2024 года. Пассажирка осталась в восторге от комфортных условий для путешествий.

В обновленном купе довольно много пространства, в частности, убрали 3 полку над второй и добавили расстояния между местами. Кроме того, на окнах установлены жалюзи, а на верхних полках есть ограничители, которые не дадут путешественникам среди ночи упасть со своей полки.

Для пассажиров верхних полок обустроены розетки, фонарик для чтения, а также удобная полка для вещей. В туалете довольно чисто, много места и чистые зеркала и поверхности.

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"Чистый просторный вагон, чистый санузел, удобные мягкие полки, на верхней полке есть также столик и дополнительная увеличенная полка для вещей. И отдельное внимание постель! Белоснежная! И выглаженная!", — отметила пассажирка.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что как действовать пассажирам УЗ, если в поезде не работает ни вентиляция, ни кондиционеры. Ездить в душном поезде летом может быть опасным для человека. Путешественникам стоит требовать соблюдения своих прав.

Также Новини.LIVE писали, что на пассажирку Укрзализныци едва не упало окно. Она пыталась его открыть и заметила, что рама в плачевном состоянии. Перевозчик рассказал, в каких случаях списываются поезда.