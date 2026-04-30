Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Туристка показала потяг УЗ "Леополіс": чим відрізняється від звичайного

Туристка показала потяг УЗ "Леополіс": чим відрізняється від звичайного

Ua ru
Дата публікації: 30 квітня 2026 10:38
Подорож з Укрзалізницею: який вигляд має вагон фірмового поїзда УЗ "Леополіс"
Пасажири сідають у свій потяг на столичному вокзалі. Фото: Новини.LIVE

Попри війну та постійні атаки Росії, Укрзалізниця продовжує оновлювати рухомий склад. Зокрема, українці нині мають можливість мандрувати країною на сучасних флагманських потягах. Досвідчена мандрівниця показала умови у фірмовому потязі №91/92 Київ – Львів: "Леополіс".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис у соцмережі Threads.

Купе у потязі №91/92 Київ – Львів

Пасажирка показала свою першу поїздку у флагманському поїзді "Леополіс", вагони якого є одними із найсучасніших. Вони були виготовлені вже під час війни. Пасажирка залишилась у захваті від комфортних умов для пасажирів.

У купе доволі просторо (прибрали 3 полицю над другою та додали відстані між місцями), на вікнах жалюзі, на верхніх полицях є обмежувачі, які не дадуть мандрівникам серед ночі впасти. 

Для пасажирів верхніх полиць облаштовані всі зручності — розетки, ліхтарик для читання, зручна полиця для речей.

"Європа відпочиває в сторонці. Чистенько, кнопка охорони купе, нові матраси, квіточка в туалеті, ТРИ зарядки для кожного, нуль зупинок і дуже важливо — гарна вентиляція, навіть з зачиненими дверима не душно", — поділилась мандрівниця.

Крім того, по прибуттю до Львова грала пісня "Океану Ельзи" та "Один в каное" — "Місто весни моє". 

Раніше Новини.LIVE показали новий флагманський поїзд "Сакура", який з'єднав Київ та Ужгород. Вагони брендовані пелюстками символа Японії. В ньому облаштували багато зручностей для пасажирів та запровадили меню з деякими японськими стравами.

Також Новини.LIVE писали, чому Укрзалізниця в додатку прибрала можливість повертатись до зарезервованих квитків. Зокрема, на такий крок у компанії пішли через постійні зловживання з боку перекупників. В пасажира є 15 хвилин, щоб купити собі посадкові талони.

Укрзалізниця подорож вагон
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації