Подорож з Укрзалізницею: який вигляд має вагон фірмового поїзда УЗ "Леополіс"

Пасажири сідають у свій потяг на столичному вокзалі.

Попри війну та постійні атаки Росії, Укрзалізниця продовжує оновлювати рухомий склад. Зокрема, українці нині мають можливість мандрувати країною на сучасних флагманських потягах. Досвідчена мандрівниця показала умови у фірмовому потязі №91/92 Київ – Львів: "Леополіс".

Купе у потязі №91/92 Київ – Львів

Пасажирка показала свою першу поїздку у флагманському поїзді "Леополіс", вагони якого є одними із найсучасніших. Вони були виготовлені вже під час війни. Пасажирка залишилась у захваті від комфортних умов для пасажирів.

У купе доволі просторо (прибрали 3 полицю над другою та додали відстані між місцями), на вікнах жалюзі, на верхніх полицях є обмежувачі, які не дадуть мандрівникам серед ночі впасти.

Для пасажирів верхніх полиць облаштовані всі зручності — розетки, ліхтарик для читання, зручна полиця для речей.

"Європа відпочиває в сторонці. Чистенько, кнопка охорони купе, нові матраси, квіточка в туалеті, ТРИ зарядки для кожного, нуль зупинок і дуже важливо — гарна вентиляція, навіть з зачиненими дверима не душно", — поділилась мандрівниця.

Крім того, по прибуттю до Львова грала пісня "Океану Ельзи" та "Один в каное" — "Місто весни моє".

