Подорож з Укрзалізницею: який вигляд має вагон фірмового поїзда УЗ "Леополіс"

Туристка показала потяг УЗ "Леополіс": чим відрізняється від звичайного
Попри війну та постійні атаки Росії, Укрзалізниця продовжує оновлювати рухомий склад. Зокрема, українці нині мають можливість мандрувати країною на сучасних флагманських потягах. Досвідчена мандрівниця показала умови у фірмовому потязі №91/92 Київ – Львів: "Леополіс".
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис у соцмережі Threads.
Купе у потязі №91/92 Київ – Львів
Пасажирка показала свою першу поїздку у флагманському поїзді "Леополіс", вагони якого є одними із найсучасніших. Вони були виготовлені вже під час війни. Пасажирка залишилась у захваті від комфортних умов для пасажирів.
У купе доволі просторо (прибрали 3 полицю над другою та додали відстані між місцями), на вікнах жалюзі, на верхніх полицях є обмежувачі, які не дадуть мандрівникам серед ночі впасти.
Для пасажирів верхніх полиць облаштовані всі зручності — розетки, ліхтарик для читання, зручна полиця для речей.
"Європа відпочиває в сторонці. Чистенько, кнопка охорони купе, нові матраси, квіточка в туалеті, ТРИ зарядки для кожного, нуль зупинок і дуже важливо — гарна вентиляція, навіть з зачиненими дверима не душно", — поділилась мандрівниця.
Крім того, по прибуттю до Львова грала пісня "Океану Ельзи" та "Один в каное" — "Місто весни моє".
Раніше Новини.LIVE показали новий флагманський поїзд "Сакура", який з'єднав Київ та Ужгород. Вагони брендовані пелюстками символа Японії. В ньому облаштували багато зручностей для пасажирів та запровадили меню з деякими японськими стравами.
Також Новини.LIVE писали, чому Укрзалізниця в додатку прибрала можливість повертатись до зарезервованих квитків. Зокрема, на такий крок у компанії пішли через постійні зловживання з боку перекупників. В пасажира є 15 хвилин, щоб купити собі посадкові талони.