Путешествие с Укрзализныцей: как выглядит вагон фирменного поезда УЗ "Леополис"

Пассажиры садятся в свой поезд на столичном вокзале. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на войну и постоянные атаки России, Укрзализныця продолжает обновлять подвижной состав. В частности, украинцы сейчас имеют возможность путешествовать по стране на современных флагманских поездах. Опытная путешественница показала условия в фирменном поезде №91/92 Киев — Львов: "Леополис".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение в соцсети Threads.

Купе в поезде №91/92 Киев — Львов

Пассажирка показала свою первую поездку во флагманском поезде "Леополис", вагоны которого являются одними из самых современных. Они были изготовлены уже во время войны. Пассажирка осталась в восторге от комфортных условий для пассажиров.

В купе довольно просторно (убрали 3 полку над второй и добавили расстояния между местами), на окнах жалюзи, на верхних полках есть ограничители, которые не дадут путешественникам среди ночи упасть.

Для пассажиров верхних полок обустроены все удобства — розетки, фонарик для чтения, удобная полка для вещей.

Читайте также:

"Европа отдыхает в сторонке. Чистенько, кнопка охраны купе, новые матрасы, цветочек в туалете, ТРИ зарядки для каждого, ноль остановок и очень важно — хорошая вентиляция, даже с закрытой дверью не душно", — поделилась путешественница.

Кроме того, по прибытию во Львов играла песня "Океана Ельзи" и "Один в каное" — "Місто весни моє".

