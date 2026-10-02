Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Туристка показала нове купе потягу УЗ Київ-Будапешт: відео

Туристка показала нове купе потягу УЗ Київ-Будапешт: відео

Ua ru
2 жовтня 2026 18:37
Потяг УЗ Київ-Будапешт: чим зручні нові купе для пасажирів (відео)
Пасажирки в купе потягу УЗ. Фото: УЗ/Facebook

Восени минулого року Укрзалізниця отримала 66 новеньких вагонів, які були побудовані вже після початку повномасштабного вторгнення РФ. Нині вони возять пасажирів до Польщі та інших країн Європи. Одна з мандрівниць показала умови в одному з вагонів.

Про те, як виглядають новенькі купе Київ-Будапешт, розповідають Новини.LIVE, посилаючись на відео користувача natalka_tsar в TikTok.

Реклама

Умови у нових вагонах купе УЗ

Мандрівниця розповіла, що на верхніх поличках тепер в рази більше простору, адже прибрали третю поличку для багажу. Там облаштували столики та великі полиці для того, щоб пасажири змогли покласти якісь свої речі.

Над дверима зверху встановлений сенсорний екран, на якому можна регулювати освітлення у купе та побачити, чи вільний туалет. 

Крім того, Укрзалізниця оновила ковдри, проте вони доволі тоненькі. Додатково на столі намалювали шахматну дошку, також з'явилося нове дзеркало, де зручно фарбуватися.

Читайте також:

Пасажирам доступне меню Milk Bar. Пасажирка замовила собі брауні, печиво і 2 чая вартістю 220 гривень.

Вбиральня за її словами дуже чиста. Смітник відкривається натиском ногою на кнопку, що дуже зручно, адже не треба торкатися брудних поверхонь. Крім того, є рідке мило, вішачки, розетка, ввімкнення світла, пеленальний столик, туалетний папір та освіжувач повітря.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яку сумку чи валізу пасажиру Укрзалізниці можна брати із собою в потяг. До ручної поклажі перевізник відносить особисті речі, які легко переносити та розміщувати у вагоні в спеціально відведених місцях — рюкзаки, пакети, дорожні сумки чи валізи. Проте на рейсах Кошице — Мукачево та зворотно діють окремі правила перевезення багажу.

Також Новини.LIVE писали, як пасажиру Укрзалізниці зорієнтуватися, що закінчується евакуація на потяг. Перевізник попередив, що ні в якому разі не варто бути у навушниках, адже про завершення евакуації пасажирів з поїзда провідники оголошують через гучномовець. Відповідна команда про відсутність загрози надходить від начальника потягу.

Укрзалізниця подорож поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації