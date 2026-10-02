Потяг УЗ Київ-Будапешт: чим зручні нові купе для пасажирів (відео)

Пасажирки в купе потягу УЗ. Фото: УЗ/Facebook

Восени минулого року Укрзалізниця отримала 66 новеньких вагонів, які були побудовані вже після початку повномасштабного вторгнення РФ. Нині вони возять пасажирів до Польщі та інших країн Європи. Одна з мандрівниць показала умови в одному з вагонів.

Про те, як виглядають новенькі купе Київ-Будапешт, розповідають Новини.LIVE, посилаючись на відео користувача natalka_tsar в TikTok.

Реклама

Умови у нових вагонах купе УЗ

Мандрівниця розповіла, що на верхніх поличках тепер в рази більше простору, адже прибрали третю поличку для багажу. Там облаштували столики та великі полиці для того, щоб пасажири змогли покласти якісь свої речі.

Над дверима зверху встановлений сенсорний екран, на якому можна регулювати освітлення у купе та побачити, чи вільний туалет.

Крім того, Укрзалізниця оновила ковдри, проте вони доволі тоненькі. Додатково на столі намалювали шахматну дошку, також з'явилося нове дзеркало, де зручно фарбуватися.

Читайте також:

Пасажирам доступне меню Milk Bar. Пасажирка замовила собі брауні, печиво і 2 чая вартістю 220 гривень.

Вбиральня за її словами дуже чиста. Смітник відкривається натиском ногою на кнопку, що дуже зручно, адже не треба торкатися брудних поверхонь. Крім того, є рідке мило, вішачки, розетка, ввімкнення світла, пеленальний столик, туалетний папір та освіжувач повітря.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яку сумку чи валізу пасажиру Укрзалізниці можна брати із собою в потяг. До ручної поклажі перевізник відносить особисті речі, які легко переносити та розміщувати у вагоні в спеціально відведених місцях — рюкзаки, пакети, дорожні сумки чи валізи. Проте на рейсах Кошице — Мукачево та зворотно діють окремі правила перевезення багажу.

Також Новини.LIVE писали, як пасажиру Укрзалізниці зорієнтуватися, що закінчується евакуація на потяг. Перевізник попередив, що ні в якому разі не варто бути у навушниках, адже про завершення евакуації пасажирів з поїзда провідники оголошують через гучномовець. Відповідна команда про відсутність загрози надходить від начальника потягу.