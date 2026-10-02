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Главная Транспорт Туристка показала новое купе поезда УЗ "Киев—Будапешт": видео

Туристка показала новое купе поезда УЗ "Киев—Будапешт": видео

Ua ru
2 октября 2026 18:37
Поезд УЗ «Киев—Будапешт»: чем удобны новые купе для пассажиров (видео)
Пассажирки в купе поезда УЗ. Фото: УЗ/Facebook

Осенью прошлого года Укрзализныця получила 66 новых вагонов, которые были построены уже после начала полномасштабного вторжения РФ. Сейчас они перевозят пассажиров в Польшу и другие страны Европы. Одна из пассажирок показала условия в одном из вагонов.

О том, как выглядят новые купе на маршруте Киев–Будапешт, рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на видео пользователя natalka_tsar в TikTok.

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Условия в новых вагонах-купе УЗ

Путешественница рассказала, что на верхних полках теперь в разы больше места, ведь убрали третью полку для багажа. Там обустроили столики и большие полки, чтобы пассажиры могли положить свои вещи.

Над дверью сверху установлен сенсорный экран, на котором можно регулировать освещение в купе и посмотреть, свободен ли туалет.

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Кроме того, Укрзализныця обновила одеяла, однако они довольно тонкие. Дополнительно на столе нарисовали шахматную доску, также появилось новое зеркало, в котором удобно наносить макияж.

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Пассажирам доступно меню Milk Bar. Пассажирка заказала себе брауни, печенье и 2 чая стоимостью 220 гривен.

Туалет, по её словам, очень чистый. Мусорное ведро открывается нажатием ногой на кнопку, что очень удобно, ведь не нужно прикасаться к грязным поверхностям. Кроме того, там есть жидкое мыло, вешалки, розетка, выключатель света, пеленальный столик, туалетная бумага и освежитель воздуха.

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Ранее Новини.LIVE рассказывали, какую сумку или чемодан пассажир Укрзализныци может брать с собой в поезд. К ручной клади перевозчик относит личные вещи, которые легко переносить и размещать в вагоне в специально отведенных местах — рюкзаки, пакеты, дорожные сумки или чемоданы. Однако на рейсах Кошице — Мукачево и обратно действуют особые правила перевозки багажа.

Также Новини.LIVE писали о том , как пассажиру Укрзализныци понять, что эвакуация в поезд завершается. Перевозчик предупредил, что ни в коем случае не следует пользоваться наушниками, ведь о завершении эвакуации пассажиров из поезда проводники объявляют через громкоговоритель. Соответствующая команда об отсутствии угрозы поступает от начальника поезда.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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