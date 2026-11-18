Потяг ÖBB Nightje. Фото: ÖBB Nightje/Facebook

Досвідчена мандрівниця розповіла, як можна проїхати через усю Німеччину в спальному вагоні, а вранці ще й отримати сніданок. Вона показала свою поїздку у потязі австрійської залізниці ÖBB Nightje та розповіла, скільки віддала за квитки.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на відео користувача viktoria.vynogradska в Instagram.

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Поїздка у нічному поїзді ÖBB Nightje

Мандрівниця розповіла, що пасажирів чекає власне затишне міні-купе і картка-ключ до нього. Всередині є подушка, плед, постільна білизна, вода, вафелька та пакет для сміття. Крім того, є окремі шафки для валізи і взуття, які зачиняються персональною карткою.

"Тут є дзеркала, яке перетворюються на столик, декілька розеток, також регулюється освітлення і ви самостійно можете змінювати його колір. Крім того є ширма, яку можна закрити або відкрити, якщо ви подорожуєте вдвох. Звісно, що в потязі є охайні туалети і інтернет", — поділилась пасажирка.

Ввечері стюард запитує, який напій хоче пасажир на сніданок, а вранці принесе замовлення прямо до вашого купе.

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Окрім міні-кабін в цьому потязі також є звичайні купе, а також сидячі місця.

ÖBB Nightje — австрійський перевізник, який сполучає не лише німецькі міста, а й різні країни Європи. Зокрема, з Гамбурга ви можете доїхати до Нюрнберга, Мюнхена або Відня чи Зальцбурга.

Ціна буде відрізнятися в залежності від маршруту. Рейси із Гамбурга до Мюнхену обійшовся пасажирці у 60 євро.

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