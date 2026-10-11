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Головна Транспорт Пасажирка показала унікальний рейс Берніна-Експрес до Альп

Пасажирка показала унікальний рейс Берніна-Експрес до Альп

Ua ru
11 жовтня 2026 14:38
Потяг Берніна-Експрес: який маршрут та чим дивує туристів
Потяг Берніна-Експрес. Фото: facebook.com/BerninaExpress

Чи знали ви, що всього за 2,5 години їзди від Мілана знаходиться один з найвідоміших панорамних потягів у світі? Сюди можна легко добратися з Польщі і влаштувати собі просто незабутній вікенд.

Про це розповіла користувачка shevchenkoui в TikTok, передає Новини.LIVE.

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Чим унікальний Берніна-Експрес

Потяг, який їде через Альпи з італійського міста Тірану – Берніна-Експрес. Щоб сюди дістатися, вам потрібно спочатку долетіти до Мілан, там з центрального вокзалу міста ходять Інтерстіті до міста Тірану.

Купити квиток можна прямо на вокзалі у білетоматах, він вартує всього 13 євро. Рейси ходять раз на годину, а дорога займає 2,5 години. Вже з міста Тірану відправляється сам унікальний потяг Берніна-Експрес.

Квитки на нього варто купувати заздалегідь онлайн — в середньому квиток обходиться близько 100 євро. Проте другий клас коштує дешевше, до того ж туди не треба додатково купувати резервацію місця.

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Мандрівниця розповіла, що за кілька годин Берніна-Експрес підіймається у високогірні Альпи на висоту понад 2200 метрів над рівнем моря.

На маршруті передбачені 196 мостів і 55 тунелів. Лише за одну поїздку у цьому потязі ви побачите льодовики, високогірні озера, майже марсіанські пейзажі і неймовірну природу Альп.

@shevchenkoui

Ділюся повним маршрутом з Польщі до Швейцарських Альп через Мілан на знаменитому червоному потязі 🚂. Якщо хочете повторити цю подорож, зберігайте ⬇️ . #berninaexpress #switzerland #milan #швейцарія #милан

♬ original sound - Marina Shevchenko

"Ми навіть бачили рослини, що внесені до Червоної книги. І так, ви їдете не просто красивим маршрутом", — додала пасажирка.

Туристка зазначила, що частина залізниці Берніна-Лайн входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

На ніч туристка зупинялася у маленькому містечку Санкт-Моріц, до якого Берніна їхала з Тірану 2,5 години.

Вона додала, що назад вона не купувала квитки Берніна-Експрес та сіла на звичайний регіональний потяг, який їде тією ж Берніна-Лайн, але дозволяє виходити на різних станціях. Квиток обійшовся їй в рази дешевше — 35 євро.

Мандріниця підкреслила, що оскільки потяг з міста Тірану назад до Мілану проїжджає озеро Комо, вона порекомендувала зупинитися біля цього озера і погуляти там.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що фінська державна залізниця VR запустила новий залізничний маршрут в Європі. Він поки є найдовшим у світі. З Гельсінкі, столиці Фінляндії, можна дістатися до Стокгольма, столиці Швеції, за 24 години. Ціни на квитки стартують від 5,40 євро.

Також Новини.LIVE писали про найгарніші залізничні маршрути Німеччини. Маршрути пролягають через неймовірні гори, озера та замки. Поїздка займає в середньому 2-3 години.

подорож євро Європа поїзди вагон
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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