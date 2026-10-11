Потяг Берніна-Експрес: який маршрут та чим дивує туристів

Потяг Берніна-Експрес. Фото: facebook.com/BerninaExpress

Чи знали ви, що всього за 2,5 години їзди від Мілана знаходиться один з найвідоміших панорамних потягів у світі? Сюди можна легко добратися з Польщі і влаштувати собі просто незабутній вікенд.

Про це розповіла користувачка shevchenkoui в TikTok, передає Новини.LIVE.

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Чим унікальний Берніна-Експрес

Потяг, який їде через Альпи з італійського міста Тірану – Берніна-Експрес. Щоб сюди дістатися, вам потрібно спочатку долетіти до Мілан, там з центрального вокзалу міста ходять Інтерстіті до міста Тірану.

Купити квиток можна прямо на вокзалі у білетоматах, він вартує всього 13 євро. Рейси ходять раз на годину, а дорога займає 2,5 години. Вже з міста Тірану відправляється сам унікальний потяг Берніна-Експрес.

Квитки на нього варто купувати заздалегідь онлайн — в середньому квиток обходиться близько 100 євро. Проте другий клас коштує дешевше, до того ж туди не треба додатково купувати резервацію місця.

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Мандрівниця розповіла, що за кілька годин Берніна-Експрес підіймається у високогірні Альпи на висоту понад 2200 метрів над рівнем моря.

На маршруті передбачені 196 мостів і 55 тунелів. Лише за одну поїздку у цьому потязі ви побачите льодовики, високогірні озера, майже марсіанські пейзажі і неймовірну природу Альп.

"Ми навіть бачили рослини, що внесені до Червоної книги. І так, ви їдете не просто красивим маршрутом", — додала пасажирка.

Туристка зазначила, що частина залізниці Берніна-Лайн входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

На ніч туристка зупинялася у маленькому містечку Санкт-Моріц, до якого Берніна їхала з Тірану 2,5 години.

Вона додала, що назад вона не купувала квитки Берніна-Експрес та сіла на звичайний регіональний потяг, який їде тією ж Берніна-Лайн, але дозволяє виходити на різних станціях. Квиток обійшовся їй в рази дешевше — 35 євро.

Мандріниця підкреслила, що оскільки потяг з міста Тірану назад до Мілану проїжджає озеро Комо, вона порекомендувала зупинитися біля цього озера і погуляти там.

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