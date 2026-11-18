Поезд ÖBB Nightje. Фото: ÖBB Nightje/Facebook

Опытная путешественница рассказала, как можно проехать через всю Германию в спальном вагоне, а утром ещё и получить завтрак. Она показала свою поездку на поезде австрийской железной дороги ÖBB Nightje и рассказала, сколько заплатила за билеты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видео пользователя viktoria.vynogradska в Instagram.

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Поездка в ночном поезде ÖBB Nightje

Путешественница рассказала, что пассажиров ждет собственное уютное мини-купе и карточка-ключ к нему. Внутри есть подушка, плед, постельное белье, вода, вафелька и пакет для мусора. Кроме того, есть отдельные шкафчики для чемодана и обуви, которые закрываются персональной карточкой.

"Здесь есть зеркало, которое превращается в столик, несколько розеток, а также регулируется освещение, и вы самостоятельно можете менять его цвет. Кроме того, есть ширма, которую можно закрыть или открыть, если вы путешествуете вдвоем. Конечно, в поезде есть чистые туалеты и интернет", — поделилась пассажирка.

Вечером стюард спрашивает, какой напиток пассажир хочет на завтрак, а утром принесет заказ прямо в ваше купе.

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Помимо мини-кабин в этом поезде также есть обычные купе, а также сидячие места.

ÖBB Nightje — австрийский перевозчик, который связывает не только немецкие города, но и различные страны Европы. В частности, из Гамбурга вы можете доехать до Нюрнберга, Мюнхена, Вены или Зальцбурга.

Цена будет варьироваться в зависимости от маршрута. Поездка из Гамбурга в Мюнхен обошлась пассажирке в 60 евро.

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