Як не переплачувати за багаж у аеропорту: хитрий метод за приницпом "Судоку"

Під час зборів у відпустку одна з найбільших проблем — компактно скласти валізу, зібравши в неї все необхідне. За перевищення розмірів ручної поклажі в аеропорту доведеться викласти кругленьку суму, яка часто в рази перевищує саму вартість квитки. Досвідчена туристка показала цікавий лайфхак, як швидко та без нервів зібрати речі в літак.

Відповідним роликом поділилась користувачка @georgiaphasey в TikTok.

"Судоку" у валізі

Метод пакування "Судоку" дозволяє мандрівникам скласти безліч образів всього лише з кількох базових речей гардеробу.

"Метод "судоку" дасть вам можливість зібрати 25 образів з мінімальною кількістю одягу. Підберіть 3 верхи, 3 низи та 3 варіанти верхнього одягу по сезону. Такий спосіб допоможе зібратись на будь-яку погоду.

Краще обирати речі базових кольорів, які ідеально поєднуються один з одними. Доповніть ці речі кількома парами взуття та сумками.

Добравшись до місця призначення, мандрівники можуть розкласти свої речі у вигляді сітки 3х3, подібно до головоломки "Судоку". Розклавши речі у три ряди, можна зібрати 25 різних образів.

